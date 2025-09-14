تعليق جديد لوفاء عامر على قرار حبس "بنت مبارك"

بعد ساعات من الحكم القضائي بحبس البلوغر المصرية مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ "بنت مبارك"، في قضية التشهير بالفنانة وفاء عامر واتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، وجهت عامر رسالة قوية ومؤثرة حول "معاقبة الظالمين".

وقالت الفنانة المصرية عبر حسابها في إنستغرام: "من أبكى الناس ظلمًا، أبكاه الله قهرًا، فلنطمئن".

وقضت محكمة "جنح الاقتصادية" بالإسكندرية، أمس السبت، بحبس البلوغر المصرية المثيرة للجدل مروة يسري، صاحبة الحساب الشهير "بنت مبارك"، سنتين وغرامة 100 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر.

ووجهت البلوغر في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" اتهامات صريحة للفنانة بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية وبيع أعضاء لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا.

وفي أول تعليق لها على الحكم، أعربت عامر عن ارتياحها الشديد، متوجهة بالشكر إلى القضاء المصري الذي وصفته بـ"الشامخ والعظيم"، على حد تعبيرها.

وسبق أن طالبت الفنانة وفاء عامر باستخراج جثمان اللاعب إبراهيم شيكا ونشر نتائج "المسح الذري" له، التي ستؤكد أنه لم يتم انتزاع بعض أعضائه، على حد قولها، وذلك فيما يمكن وصفه بـ"أقوى هجوم" تشنه منذ اندلاع أزمة اتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية.

وفي نبرة منفعلة، قالت عامر في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية: "بدلًا من اتهامي ظلمًا وعدوانًا، افتحوا الملف وأعلنوا على الملأ نتائج المسح الذري التي لم يتطرق إليها أحد".

وأضافت: "أنا شخصية عامة تعرضت لحملة افتراءات وأكاذيب وتشويه لا يمكن قبولها أو السكوت عنها، ولن أُقبل على مساعدة أحد بعد اليوم".