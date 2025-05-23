حقق نتائج في مؤتمر السمنة.. "تيرزيباتيد" يتفوّق على "أوزمبيك"

في نتائج تُعدّ بمثابة نقطة تحوّل في معركة السمنة، كشفت دراسة حديثة قُدمت خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة لعام 2025 في مدينة مالقة الإسبانية، عن تفوق دواء "تيرزيباتيد” على منافسه الشهير “سيماغلوتايد" – المعروف تجاريًا باسم "أوزمبيك" و"ويغوفي" – في خفض الوزن لدى الأشخاص المصابين بالسمنة دون سكّري.

الدراسة التي شملت 751 مشاركًا، وُزّعوا عشوائيًّا لتلقي أحد الدواءين على مدى 72 أسبوعًا، أظهرت أن متوسط فقدان الوزن لدى مستخدمي "تيرزيباتيد" بلغ 20.2% من وزن الجسم، مقابل 13.7% فقط لمستخدمي "سيماغلوتايد"؛ ما يعكس فارقًا نسبيًا يصل إلى 47%. كما تفوّق الدواء الجديد في تقليص محيط الخصر بمعدل 18.4 سم مقارنة بـ13 سم، أي بنسبة تفوق بلغت 42%.

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الباحثون يعزون هذا الفارق اللافت إلى آلية عمل "تيرزيباتيد" الفريدة، إذ ينشّط مستقبلين هرمونيين مرتبطين بالأيض (GIP وGLP-1) في آنٍ واحد، بينما يقتصر "سيماغلوتايد" على تنشيط مستقبل واحد فقط. هذا التفعيل المزدوج أسهم، بحسب الخبراء، في تحسين مؤشرات القلب والتمثيل الغذائي، مثل ضغط الدم، ونسبة الدهون، ومستويات السكر.

ومن اللافت أيضًا أن 65% من مستخدمي "تيرزيباتيد" فقدوا 15% على الأقل من وزنهم، مقارنة بـ40% فقط من مستخدمي "سيماغلوتايد". أما فيما يخص محيط الخصر، فإن كل تقليص بمقدار 5 سم قد يقلل من خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 7 و9%؛ ما يمنح هذه النتائج أهمية سريرية كبرى.

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ورغم أن الدراسة لم تكن "معمّاة" – أي إن المرضى كانوا على علم بنوع العلاج الذي يتلقونه – فإن نتائجها تتسق مع دراسات سابقة خضعت لتعمية مزدوجة؛ ما يعزّز مصداقية النتائج.

ووفق ما أكد اختصاصيو المؤتمر فإن الدراسة تنبّه إلى أن الأدوية التي تستهدف أكثر من مسار أيضي قد تحمل مفتاحًا جديدًا وواعدًا لعلاج السمنة، في ظل الطلب المتزايد على حلول فعّالة وآمنة لفقدان الوزن.