لماذا يطفو البيض الفاسد على سطح الماء؟
من أبرز الاختبارات التي تجريها ربة المنزل للتأكد من صلاحية البيض، وضعه في الماء، ففي حال غرق فهذا يدل على أنه صالح للأكل، أما في حال طفا على السطح فهذا يدل على أنه فاسد.
لكن، ما السبب الذي يجعل البيضة الفاسدة تطفو على وجه الماء؟
بحسب العلماء، تحتوي البيضة على نسبة قليلة من الهواء، ترتفع في حال فسدت، والسبب هو التفاعلات التي تحدث داخلها.
ووفقا لتقرير نشره موقع Thoughtco فإنه مع تقدم عمر البيضة، يجري داخلها تفاعل كيميائي بين عنصري الكبريت والهيدروجين، ما ينبعث عنه غاز "كبريتيد الهيدروجين" وهو الغاز نفسه الذي يتكون في أمعاء الإنسان.
الغاز ليس سبب طفو البيضة
وأضاف التقرير أن الغازات السابقة ليست سبب طفو البيضة الفاسدة على وجه الماء، بل إن خروج الغاز من مسامات قشر البيضة مع مرور الوقت، يؤدي إلى فقدان البيضة لكثافتها شيئا فشيئا حتى تصبح في النهاية أقل كثافة من الماء، وبمجرد وصولها لتلك المرحلة، تطفو على السطح.
اختبار الطفو ليس دقيقا
وأكد خبراء لمجلة Science on the shelves أن اختبار الماء ليس دقيقا دائما، ففي كثير من الأحيان قد لا يأتي بنتائج صحيحة، خاصة إن لم تكن المياه نقية تماما، وهنا يُنصح باختبار صلاحية البيض من خلال كسره في طبق آخر وتفقد لونه وشمه قبل طهيه أو إضافته للوصفات.