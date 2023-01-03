لماذا يطفو البيض الفاسد على سطح الماء؟

من أبرز الاختبارات التي تجريها ربة المنزل للتأكد من صلاحية البيض، وضعه في الماء، ففي حال غرق فهذا يدل على أنه صالح للأكل، أما في حال طفا على السطح فهذا يدل على أنه فاسد.

لكن، ما السبب الذي يجعل البيضة الفاسدة تطفو على وجه الماء؟

بحسب العلماء، تحتوي البيضة على نسبة قليلة من الهواء، ترتفع في حال فسدت، والسبب هو التفاعلات التي تحدث داخلها.

ووفقا لتقرير نشره موقع Thoughtco فإنه مع تقدم عمر البيضة، يجري داخلها تفاعل كيميائي بين عنصري الكبريت والهيدروجين، ما ينبعث عنه غاز "كبريتيد الهيدروجين" وهو الغاز نفسه الذي يتكون في أمعاء الإنسان.