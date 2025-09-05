بعد وعكته الصحية.. سامح حسين يوجه رسالة مفاجئة للجمهور

فاجأ الفنان المصري سامح حسين، جمهوره ومتابعيه، الخميس، بتوجيه رسالة طمأنهم فيها وشكرهم عبرها على اهتمامهم وسؤالهم عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية.

وقال حسين، في أول تعليق له عبر فيسبوك: "ما أضعف الإنسان ولكن ما ألطف وأكرم وأرحم الله.. بفضل الله مرت فترة صعبة بخير وسلام".

وأضاف: "شكرًا لدعواتكم الطيبة واهتمامكم، وآسف إذا لم أتمكن من الرد على أحد. اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وكانت زوجة سامح قد طالبت الجمهور بالدعاء له، ونشرت صورًا له من داخل المستشفى، معلقة: "حمد الله على سلامتك وربنا يكمل شفاك على خير"، في رسالة طمأنة لمحبي الفنان الذين قلقوا بعد إعلان حالته الصحية.

وسبق وأن نشر سامح حسين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا. ما أضعف الإنسان".