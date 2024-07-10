تعرض نادل مغربي للطعن داخل حانة في بلدة "هويسكا" الإسبانية، بسبب مشادات كلامية مع أحد الزبائن حول فاتورة بقيمة 28 يورو.

وذكر موقع "كش24" المحلي نقلًا عن صحيفة "أوكدياريو" الإسبانية، أن الحادث وقع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طالب النادل زبونًا بسداد الفاتورة قبل مغادرة الحانة.

وأضاف المصدر ذاته، أن النادل المغربي حاول مطالبة الزبون وديًا بدفع الفاتورة، ولكن الأخير تشبث بالرفض وغادر المكان.

أخبار ذات علاقة حوادث الطعن تفرض "حالة الطوارئ" في المدارس البريطانية

وبعد وقت قصير عاد الزبون منفعلًا، وطعن النادل وسط صدمة الجميع، وجرى نقل الضحية الذي كان ينزف بغزارة إلى المستشفى واُعْتُقِل الجاني، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وفتح الحرس المدني في "هويسكا"، الثلاثاء، تحقيقًا لكشف ملابسات وظروف الواقعة.