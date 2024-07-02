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بعد شهر من انفصالهما.. جوري بكر تعود إلى زوجها (صورة)

بعد شهر من انفصالهما.. جوري بكر تعود إلى زوجها (صورة)
جوري بكرالمصدر: إنستغرام
أحمد بيومي
أحمد بيومي
02 يوليو 2024، 4:50 م

أعلنت الفنانة المصرية جوري بكر تصالحها مع زوجها ووالد ابنها بعد شهر ونصف تقريبا من الإعلان عن انفصالهما، حيث طلبت من جمهورها الدعاء لهما.

ونشرت جوري صورة تجمعها بزوجها عبر حساب في فيسبوك، وعلقت عليها بالقول: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني وأتمنى للناس تدعيلنا بالسعادة والبركة".

 

 

وكانت جوري بكر قد أعلنت في مايو الماضي انفصالها عن زوجها، بعد 14 شهراً من زواجهما، دون الكشف عن السبب، لكنها أشارت إلى أنها "تحملت ما لا تطيق الجبال تحمله".

وكتبت جوري بكر عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع".

وحول سبب الطلاق أوضحت جوري: "الحمد لله صبرت كثيراً واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

ويأتي طلاق جوري بكر بعد فترة قليلة من احتفالها بمولودها الأول الذي أسمته "تميم"، حيث أعلنت عن مولودها خلال تدوينة عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى".

جدير بالذكر أن جوري بكر بدأت حياتها كمذيعة في البرامج الفنية، كان آخرها برنامج "عرب وود" المذاع عبر قناة "روتانا"، لتتجه بعدها إلى التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال، من بينها مسلسل "جعفر العمدة"، حيث جسدت شخصية، وداد زوجة سيد العمدة، وحققت بها نجاحا كبيرا.

فن ومشاهير

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