لقي 14 شخصاً مصرعهم، بينهم طفلة بعمر 8 أشهر، وأصيب 41 آخرون بجروح متفاوتة؛ إثر انقلاب باص ينقل الركاب على جسر تحويلة "حمص – دمشق".

وقالت وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها في فيسبوك، إن المركبة تدهورت عند مدخل حمص الجنوبي، وحضرت على الفور فرق الإنقاذ من فوج إطفاء حمص، مع فرق من الدفاع المدني، إذ تم انتشال 14 جثة أغلبها من النساء، إضافة إلى 41 جريحاً أُسْعِفُوا إلى مشفى حمص.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب تدهور الباص السرعة الزائدة، وعدم انتباه السائق في أثناء عبوره جسر التحويلة الموصل إلى الأوتوستراد الدولي بين حمص ودمشق.