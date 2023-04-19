أفضل طاهية في العالم
بحسب تصنيف "50 بست" البريطاني، تُوجت الطاهية المكسيكية، إيلينا ريغاداس، مالكة مطعم "روزيتا" في مدينة مكسيكو سيتي، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل طاهية في العالم.
وللعام الثالث على التوالي، يكافئ تصنيف "50 بست" طاهية من أميركا اللاتينية، بعد الكولومبية ليونور إسبينوزا في عام 2022 والبيروفية بيا ليون في عام 2021.
وفي مطعمها الذي افتُتح في عام 2010 في فندق خاص داخل حي روما بالعاصمة مكسيكو سيتي، تقدّم إيلينا ريغاداس أنواعا مطوّرة من الأطباق المكسيكية التقليدية، من خلال قائمة طعام تتغير يومياً بفضل المكونات الموسمية والمحلية من صغار المنتجين.
صنعت ريغاداس اسماً لنفسها باستخدام المعكرونة المصنوعة يدوياً مثل تورتيليني هويا سانتا (الفلفل المكسيكي).
كما تقدم الببيان (صلصة محضرة من الخضار المهروسة قد تعود أصولها إلى مطابخ حضارتي الأزتك والمايا) مع الفستق، وتاكو رومريتوس (وهو عشب طازج)، وتامال (وهو طبق موروث من السكان الأصليين) من الذرة، وتقدم مع الكريمة المدخنة الدافئة.
وقال وليام درو، مدير المحتوى في تصنيف "50 بست" البريطاني للمطاعم، عن ريغاداس: "هي طاهية تمهد الطريق للأجيال الآتية من النساء الرائدات في المكسيك وخارجها".
وأضاف أن ريغاداس "ومن خلال دعم الأطباق التقليدية والتنوع البيولوجي المحلي، تعمل من أجل مستقبل الطعام المكسيكي".
وتعلمت إيلينا ريغاداس، وهي سليلة عائلة كبيرة، الطبخ منذ الطفولة، ثم درست الأدب الإنكليزي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك. ومع ذلك، لم تتوقف أبداً عن الطهي وعملت في المطاعم طوال دراستها وأصبحت طاهية في نهاية مسيرتها الجامعية.
وقد أطلقت أخيراً برنامجاً للمنح الدراسية للنساء، بهدف تعزيز التكافؤ بين الجنسين في المطابخ.