بحسب تصنيف "50 بست" البريطاني، تُوجت الطاهية المكسيكية، إيلينا ريغاداس، مالكة مطعم "روزيتا" في مدينة مكسيكو سيتي، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل طاهية في العالم.

وللعام الثالث على التوالي، يكافئ تصنيف "50 بست" طاهية من أميركا اللاتينية، بعد الكولومبية ليونور إسبينوزا في عام 2022 والبيروفية بيا ليون في عام 2021.

وفي مطعمها الذي افتُتح في عام 2010 في فندق خاص داخل حي روما بالعاصمة مكسيكو سيتي، تقدّم إيلينا ريغاداس أنواعا مطوّرة من الأطباق المكسيكية التقليدية، من خلال قائمة طعام تتغير يومياً بفضل المكونات الموسمية والمحلية من صغار المنتجين.