عفاف شعيب عن شائعة وفاتها: مؤلمة وسأتخذ إجراءات قانونية

تصدرت الفنانة المصرية عفاف شعيب "الترند"؛ إثر انتشار نبأ وفاتها في شائعة وصفتها بـ"المؤلمة والقاسية"، على حد تعبيرها، متوعدة من أطلقها بالملاحقة القانونية.

وقالت شعيب، في تصريح للصحافة المحلية، إن "الموضوع صعب وزاد عن حده وأصبح لا يُحتمل"، لافتة إلى أنها "تعاني تكرار ظهور الشائعات المسيئة، لكنها بخير وتطمئن الجمهور".

وكشفت أن "مصدر تلك الشائعة المتكررة يخرج غالبًا من منتحلي شخصيتها على تطبيق تيك توك"، مشيرة إلى أنها "تجد نفسها مضطرة مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء؛ لأنه من الواضح أنهم لا يرتدعون بسهولة"، وفق قولها.

وشددت الفنانة المصرية على أنها "ليس لديها أي حساب عبر تيك توك، وأن حساباتها الرسمية الوحيدة على فيسبوك وإنستغرام فقط".

ولفتت إلى أنها "سبق أن تقدمت بشكوى قانونية لإغلاق بعض الحسابات المنتحلة لشخصيتها، وضمت ملايين المعجبين، إلا أنها فوجئت لاحقًا بظهور حسابات أخرى جديدة تضع صورتها وتتحدث باسمها".

يُذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب كان مشاركتها في بطولة مسلسل "محارب" ضمن موسم دراما رمضان 2024، إلى جانب حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.