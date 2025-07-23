أزمة "القُبلة" تشتعل.. نقابة لبنان ترد وتدافع عن راغب علامة

اشتعلت أزمة منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء بمصر إثر "تقبيل" إحدى المعجبات له أثناء حفله بمهرجان "العلمين" والتي أثارات جدلًا واسعًا، حيث دخلت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان على الخط وأصدرت بيانًا رسميًّا للدفاع عن علامة.

وقالت النقابة في بيانها: "بالإشارة إلى الحادثة التي وقعت خلال حفل الفنان راغب علامة في مصر، نود التأكيد أن ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثلًا لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية".

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وشدد البيان على التزام راغب علامة الدائم بـ "قيم الاحترام والمهنية"، مؤكدًا أنه "كان ولا يزال سفيرًا للفن اللبناني وواجهة مشرفة للثقافة العربية"، وأن "تاريخه الطويل في إقامة الحفلات بمصر يشهد له بجماهيرية كبيرة وسلوك مهني راقٍ".

وأضاف البيان: "العلاقة التي تجمع بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والمحبة، كما أن العلاقة الشخصية بين النقيب اللبناني فريد أبوسعيد والنقيب المصري مصطفى كامل علاقة صداقة وأخوة عميقة".

وأكد البيان أن "ما حدث خلال حفل مهرجان العلمين كان تعبيرًا عن محبة واحترام، وليس كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام"، محملًا الجهة المنظمة للحفل "مسؤولية التقصير في التنظيم والإجراءات الأمنية".

واختتمت النقابة بيانها بتجديد دعمها الكامل لراغب علامة، مؤكدة "حرصه الدائم على أن يكون نموذجًا للذوق الرفيع والتفاعل الإيجابي مع جمهوره، سواء في مصر أو في أي بلد آخر".

وكان قرار نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، القاضي بإيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر بسبب "تجاوزات سلوكية" في إحدى حفلاته الغنائية، أثار انتقادات كبيرة ضده.

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واتهم مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى كامل بالسعي وراء "الشو الإعلامي" بقرار غير مدروس "بغية إثبات أنه حامٍّ للذوق الموسيقي العام في مصر"، وفق تعبيرهم.

وأكد هؤلاء أن منع صعود المعجبات إلى المسرح هو في الأساس مسؤولية الجهة المنظمة للحفل وليس الفنان.

وأشاروا إلى أن مصطفى كامل كان أعلن قبلها، بساعات، شطب عضوية 3 أعضاء من فئة "الأداء الصوتي" دون ذكر أسمائهم، بحجة عدم منحهم أي فرصة للشهرة على حساب النقابة؛ ما يشير إلى أن إعلان اسم راغب علامة يستهدف "الظهور الإعلامي".