قرار من وزير العدل السوري بشأن مقتل الفنانة ديالا الوادي

تفاعل وزير العدل السوري مظهر الويس، يوم الاثنين، مع جريمة قتل الفنانة ديالا صلحي الوادي خنقاً بمنزلها في دمشق، مؤكداً أن "الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة، هزت ضمير المجتمع بأسره"، على حد تعبيره.

وشدد الوزير الويس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أن "وزارة العدل تتابع بكل جدية وحزم الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين في الجريمة"، مؤكداً أن القبض عليهم "تم بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق".

ووجّه الويس "كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقاً للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة".

وختم وزير العدل السوري بالتأكيد على أن "العدالة لن تتحقق كاملةً إلا بنيل كل مجرم عقابه المستحق، ولن يهنأ للضمير المجتمعي بال حتى تُنفذ أحكام القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق يوم الاثنين، أن وحدات المباحث الجنائية تمكنت من كشف ملابسات مقتل الفنانة ديالا الوادي، خلال أقل من 24 ساعة، وكشفت أن الجريمة نفذتها عاملة تنظيف بمساعدة شخص آخر.