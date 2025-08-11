أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً

عادت خلافات المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب وطليقها المغني حسام حبيب، للظهور على السطح مجدداً، بعدما خبت جذوتها خلال الأشهر الماضية نوعاً ما.

وأفادت مصادر مصرية بأن شيرين عبدالوهاب تقدمت ببلاغ رسمي لدى السلطات الأمنية ضد زوجها السابق حسام حبيب، تتهمه فيه بالسرقة.

وتضمن البلاغ، الذي قدمته شيرين ضد حسام في مركز الشيخ زايد، اتهام الأخير بسرقة شيكين بنكيين على بياض، من منزلها في مدينة 6 أكتوبر.



وذكرت شيرين أن حسام حبيب استولي على الشيكين دون معرفتها من داخل منزلها؛ ما دفعها لتحرير المحضر ضده لدى الجهات الأمنية.

وتابعت شيرين أن الشيكين تابعين للبنك العربي الأفريقي، لافتة إلى أنها قامت بإيقاف الشيكين فور اختفائهما، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على جهات التحقيق.

أخبار ذات علاقة "هي نجمتي المفضلة".. حسام حبيب يقدم اعتذارا مفاجئا من شيرين





