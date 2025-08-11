logo
منوعات

أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً

أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً
شيرين عبدالوهاب
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 4:52 ص

عادت خلافات المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب وطليقها المغني حسام حبيب، للظهور على السطح مجدداً، بعدما خبت جذوتها خلال الأشهر الماضية نوعاً ما.

وأفادت مصادر مصرية بأن شيرين عبدالوهاب تقدمت ببلاغ رسمي لدى السلطات الأمنية ضد زوجها السابق حسام حبيب، تتهمه فيه بالسرقة.

وتضمن البلاغ، الذي قدمته شيرين ضد حسام في مركز الشيخ زايد، اتهام الأخير بسرقة شيكين بنكيين على بياض، من منزلها في مدينة 6 أكتوبر.
 
وذكرت شيرين أن حسام حبيب استولي على الشيكين دون معرفتها من داخل منزلها؛ ما دفعها لتحرير المحضر ضده لدى الجهات الأمنية.

وتابعت شيرين أن الشيكين تابعين للبنك العربي الأفريقي، لافتة إلى أنها قامت بإيقاف الشيكين فور اختفائهما، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على جهات التحقيق.

أخبار ذات علاقة

"هي نجمتي المفضلة".. حسام حبيب يقدم اعتذارا مفاجئا من شيرين

"هي نجمتي المفضلة".. حسام حبيب يقدم اعتذارا مفاجئا من شيرين

 


 
 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC