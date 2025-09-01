logo
القبض على الراقصة بوسي لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

القبض على الراقصة بوسي لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
الراقصة بوسي المصدر: إكس
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي
01 سبتمبر 2025، 2:27 م

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على الراقصة ياسمين سامي المعروفة بـ "بوسي"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه تم ضبط الراقصة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت "بوسي" احتفلت في شهر يوليو الماضي بعيد ميلادها الـ 25، وسط حالة من الجدل والتساؤلات ليعلق متابعون بالقول: "هذا ليس حقيقيا"، ما دفعها إلى نشر صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها لتؤكد صدق قولها.

