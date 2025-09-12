تجسّد المسيح.. العثور على لوحة روبنس المفقودة منذ 4 قرون

اكتشاف استثنائي هزّ الأوساط الفنية في فرنسا، بعدما عُثر في قلب باريس على لوحة نادرة للرسام الفلمنكي الشهير بيتر بول روبنس، والتي كانت مفقودة منذ نحو 400 عام.

اللوحة، التي تعود إلى العام 1613، تُجسّد السيد المسيح على الصليب، وقد ظهرت داخل أحد القصور التاريخية بالعاصمة الفرنسية. ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فقد اكتشفها جان بير أوسينا، رئيس دار المزادات Osenat، بينما كان يجهّز القصر للبيع.

أخبار ذات علاقة بعد عقود من الاختفاء.. لوحة من الحقبة النازية تعود إلى الأرجنتين

وعند عرضها على مؤرخ الفن نيل بوتنر، جاء التأكيد بأنها عمل أصيل من توقيع روبنس نفسه، أحد أعظم رسامي الباروك الأوروبي، وقد أنجزه خصيصًا لمجموعة فنية خاصة.

وبحسب بعض المصادر، فإن اللوحة انتقلت عبر أيدي عدة مقتنين، كان أبرزهم الفنان الفرنسي ويليام بوغرو، قبل أن تستقر أخيرًا في القصر الذي شهد هذا الاكتشاف المفاجئ.

أخبار ذات علاقة تعود إلى 3 آلاف عام.. العثور على لوحة بطول 5 أمتار في البيرو

أوسينا أوضح أن حالة العمل الفني ممتازة رغم مرور القرون، مشيراً إلى أنه سيُطرح في مزاد علني خلال نوفمبر المقبل، ليمنح عشاق الفنون فرصة نادرة لمشاهدة عمل أصيل ظلّ طيّ النسيان قروناً طويلة. وسط توقعات بأن يحقق رقماً قياسياً في السوق الفنية العالمية.