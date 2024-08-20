مصر.. زوجة تطلب الخلع من شريكها بسبب "دمية"

"بيخوني مع عروسة لعبة".. بهذه الكلمات بررت ربة منزل مصرية في العقد الرابع من عمرها سبب إقدامها على رفع دعوى خلع ضد زوجها الذي يكبرها بعامين، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنه مريض نفسيا ويعشق دمى الأطفال.

وقالت الزوجة في دعواها إنها وافقت على الزواج بشريكها بعد ترشيحه من الأهل كونه صديقا للعائلة، وبالفعل تمت الزيجة في غضون شهرين فقط، وانتقلا بعدها لعش الزوجية.

وأضافت الزوجة "في البداية لاحظت أن زوجي يتظاهر بالحب المفرط وليس الحب الحقيقي، ومع ذلك حاولت التأقلم مع طريقته وأسلوبه، لكن الأمر أصبح لا يطاق مع مرور الوقت بسبب تصرفاته غير الطبيعية".

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وروت الزوجة أفعال زوجها التي أثارت الريبة في قلبها قائلة "تصرفات زوجي باتت غريبة للغاية، بيدخل الحمام وياخد عروسة لعبة معه وبيخرج وهو مغير ملابسها، حيث يتعامل معها وكأنها زوجته، والغريب أنه يعتبر تصرفاته طبيعية".

وتابعت الزوجة "بعد جلسات عدة مع الأهل تم العرض على زوجي الذهاب إلى طبيب نفسي، لكنه رفض وبعدها طالبته بالطلاق فخرج من المنزل ولم يعد حتى الآن، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع للضرر، واستحالة الحياة معه".

وبعد انتشار القصة على نطاق واسع، عبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من تصرفات الزوج، حيث وصفوها بالمريبة، بينما أكد آخرون أن الرجل يعاني فعلا من مرض نفسي، ويحتاج إلى علاج، للخروج من أزمته.