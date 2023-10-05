مسنّة روسية تتعايش مع إبرة في دماغها منذ 80 عاما

وأضافت الصحة المحلية، أن والدي الفتاة قرّرا على الأرجح التخلّص من طفلتهما خلال الحرب العالمية الثانية؛ لأنها كانت تعيش مع إبرة يبلغ طولها ثلاثة سنتيمترات "منذ ولادتها".

ولفتت إلى أن هذه الطريقة كثيرًا ما تُستخدم لإخفاء أدلة الجريمة.

وكان نقص الغذاء سائدًا في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي خلال الحرب، وعاش كثير من السكان في فقر مدقع.

وقالت إدارة الصحة المحلية "لقد اخترقت الإبرة الفص الجداري الأيسر، لكن لم يكن لها التأثير المقصود، إذ نجت الفتاة".

وأضافت أن المريضة لم تشكُ قط من الصداع بسبب الإصابة، ولم تكن تواجه أي خطر، لافتة إلى أن "حالتها تحت مراقبة الطبيب المعالج".