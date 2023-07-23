نجوم بريطانيا يتضامون مع نظرائهم الأمريكيين لمواجهة الذكاء الاصطناعي

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عددًا من نجوم التمثيل تظاهروا في ساحة ليستر في العاصمة لندن، الجمعة، تضامنًا مع نظرائهم في الولايات المتحدة الذين ينفذون إضرابًا؛ احتجاجًا على مدفوعات الممثلين و"الذكاء الاصطناعي" التي عطلت صناعة السينما والتلفزيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الممثلين الذين قادوا التظاهرة، كلًا من"برايان كوكس"و"إيميلدا ستونتون" و"نعومي هاريس" و"سيمون بيغ".

وقال الممثل برايان كوكس، نجم المسلسل الناجح "التعاقب"، مخاطبًا المتظاهرين: "نحن على حافة نهاية فظيعة".

وأكد كوكس، أن الأمور كانت أصعب في الولايات المتحدة بسبب عدم وجود خدمة صحية وطنية، وأن التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي كانت أسوأ جانب في النزاع.

وأضاف، أن "استوديو أخبر زميله مؤخرًا بعبارات لا لبس فيها أنهم سيحتفظون بصورته ويفعلون ما يريدونه بها. هذا موقف غير مقبول بالمرة وهو موقف يجب أن نحاربه".

وذكرت "الغارديان"، أن العمل المشترك بين "ساج أفترا" البريطانية ونقابة الكتاب الأمريكية أدى إلى نمو الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بشكل لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عامًا، مع دعم النجوم بما في ذلك ميريل ستريب وجورج كلوني.

وبالرغم من أن الإضراب في الولايات المتحدة فقط، فإن العديد من أعضاء نقابة "إيكوتي" في بريطانيا أعضاء أيضًا في نقابة "ساج أفترا" وسيترددون في العمل، وفقًا للصحيفة.

وأشارت إلى أن أولئك الذين ليسوا أعضاء في "ساج أفترا" سيشعرون بعدم الارتياح إذا كان هناك أي شعور بأنهم يأخذون العمل من زملائهم المذهلين، فالعديد من الإنتاجات في بريطانيا هي أيضًا إنتاجات مشتركة، بينما تستضيف أكبر الاستوديوهات البريطانية أفلامًا أمريكية كبرى، وكلها معلقة الآن.

وتمثل نقابة "إيكوتي" 47 ألف عضو، والتي ستقف بشكل واضح للتضامن مع "ساج أفترا" وإدانة التشريع الصارم لمكافحة الإضراب في بريطانيا، والذي يمنع أعضاءها من الإضراب تضامنيًا.

كما نصحت أعضاءها بمواصلة العمل إذا كانوا خاضعين لعقود حقوق الملكية.

ونقلت الغارديان عن الأمين العام لـ "إيكوتي"، بول فليمينغ، قوله، إن " النقابة لا تستبدل العقود لأخذ العمل من الممثلين الأمريكيين، أو الالتفاف حول الإضراب؛ نحن نراقب ذلك".

وأضاف "هناك مخاوف مماثلة في بريطانيا بشأن الأجور وقضايا الذكاء الاصطناعي، وأن 95٪ من الأفلام صنعت بموجب اتفاقية النقابة، بينما 84٪ من الممثلين في بريطانيا هم أعضاء في "إيكوتي".

وتابع "لذا فإن أي شيء يحدث في الولايات المتحدة، نتوقع تمامًا أن يحدث هنا في سياق بريطانيّ. في الولايات المتحدة، إحدى المشكلات الكبيرة الثابتة هي الأجور، وكان لديهم جزء بسيط من التضخم الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية