ثعبان يختبئ داخل لعبة قطار يثير الرعب في أستراليا (فيديو)

شهد منزل في كوينزلاند، أستراليا، مفاجأة غير متوقعة بعد أن اكتشف صاحبه ثعبانًا سامًّا اختبأ داخل نفق قطاره المصغر. وفي البداية، ظن الرجل أن الثعبان مجرد لعبة مطاطية، لكنه سرعان ما أدرك خطورة الموقف واستدعى خبيرًا متخصصًا للتعامل معه.

ووصل ستيوارت ماكنزي، خبير صيد الثعابين من مجموعة "صائدي الثعابين على مدار الساعة في صن شاين كوست"، إلى المنزل لتقييم الموقف.

وأكد أن الثعبان ينتمي لفصيلة "أفعى الأشجار البنية"، المعروفة بطباعها الحادة، وقدرتها على مهاجمة أي تهديد. ومع ذلك، أوضحت حديقة الزواحف الأسترالية أن هذه الثعابين من فصيلة الكولوبريد، ما يعني أن أنيابها الخلفية تجعل حقن السم محدودًا إلا في حالة الثعابين الكبيرة جدًّا.

وأظهر مقطع فيديو نشره ماكنزي على منصات التواصل الاجتماعي كيفية التعامل مع الثعبان.

وفي الفيديو يقترب الخبير بحذر، مستخدمًا شبكة وخطافا طويلا لتحديد موقع الثعبان داخل النفق، الذي كان ملتفًا على شكل كرة ضيقة. بعد إخراجه، وضع الثعبان في كيس شبكي، قبل نقله بعيدًا عن المنزل لضمان سلامة السكان.

وأكد ماكنزي أن الثعبان كان بصحة جيدة وربما كان على وشك تغيير جلده. وفي النهاية، تم إطلاق سراحه في البرية بعيدًا عن المنازل، لضمان عدم تكرار أي حوادث مشابهة.