دراسة: غالبية الشباب في إسبانيا يلجؤون إلى التكنولوجيا للعناية بصحتهم

وأشارت الدراسة إلى أن ثمانية من كل عشرة شباب يدّعون أنهم مطلعون على القضايا الصحية من خلال استخدام الأدوات الرقمية، من التطبيقات إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت الدراسة أن 60.2% من الشباب يعطون الأولوية للصحة قبل أشياء أخرى كثيرة، باعتبار ذلك أكثر ما يقدرونه في هذه المرحلة من الحياة، حتى إنها تفوق الكسب المالي أو العلاقات الأسرية الجيدة.

ولفتت الدراسة إلى أن الاستخدام الأكثر انتشارًا للصحة في عمليات البحث على الإنترنت والشبكات هو ما يهدف إلى الرعاية والوقاية وتحسين الرفاهية بنسبة 79.3%، فيما يتبع ذلك البحث عن الأعراض في حالة عدم الشعور بالراحة لمعرفة أسبابها، والبحث عن معلومات حول مشكلة صحية لشخص ما حولهم.