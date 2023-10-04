دراسة: غالبية الشباب في إسبانيا يلجؤون إلى التكنولوجيا للعناية بصحتهم
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسستا "فايزر" و"فاد جوفينتود"، بأن الشباب في إسبانيا يعتبرون التكنولوجيا مصدرا موثوقا ويعلقون عليها توقعات كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالعناية بصحتهم.
وتهدف الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، إلى تحديد مدى استخدام الشباب للتكنولوجيات في القضايا الصحية ومدى ثقتهم بها، حيث يرى الشباب أنه من المفيد الاعتماد على التكنولوجيا للعناية بصحتهم.
ووفق الدراسة، فإن الشباب يتكيفون بسهولة مع التقدم التكنولوجي، ويستخدمونه بسرعة كجزء من نمط حياتهم، حيث قال رئيس مؤسسة فايزر سيرجيو رودريغيز: "لهذا السبب، بدا من المثير للاهتمام بالنسبة لنا أن نعرف كيف يستخدم الشباب التكنولوجيا في الأمور المتعلقة بصحتهم".
وأشارت الدراسة إلى أن ثمانية من كل عشرة شباب يدّعون أنهم مطلعون على القضايا الصحية من خلال استخدام الأدوات الرقمية، من التطبيقات إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أظهرت الدراسة أن 60.2% من الشباب يعطون الأولوية للصحة قبل أشياء أخرى كثيرة، باعتبار ذلك أكثر ما يقدرونه في هذه المرحلة من الحياة، حتى إنها تفوق الكسب المالي أو العلاقات الأسرية الجيدة.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستخدام الأكثر انتشارًا للصحة في عمليات البحث على الإنترنت والشبكات هو ما يهدف إلى الرعاية والوقاية وتحسين الرفاهية بنسبة 79.3%، فيما يتبع ذلك البحث عن الأعراض في حالة عدم الشعور بالراحة لمعرفة أسبابها، والبحث عن معلومات حول مشكلة صحية لشخص ما حولهم.
بالإضافة إلى البحث عن المواضيع المتعلقة بالنشاط البدني بنسبة 40.3%، والصحة النفسية 35%، والغذاء والحمية 34.3%.
وبحسب الدراسة، يتابع أكثر من 65% من المشاركين حسابات تتعلق بالصحة، ويتابع حوالي 52% حسابات أو ملفات شخصية لمتخصصي الرعاية الصحية، بينما يعد النشاط الأكثر تنفيذاً إلكترونياً هو طلب المواعيد الطبية عبر الإنترنت بنسبة 72.5%.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"