هبة نور ترد على بسام كوسا: أخلاق جاهل

وأضاف كوسا: "كل شي يرموه على الذكاء الاصطناعي، أنو والله هي مو أنا، الذكاء الاصطناعي لفقلي ياها على أساس نحنا كنا سابقين الذكاء الاصطناعي"، ما اعتبر إشارة واضحة لهبة نور.

وخلال الفترة الماضية، نُشر فيديو على صفحة نور على "إنستغرام"، يظهرها برفقة شاب غير معروف، وهي تقود السيارة، بينما كان الشاب يقوم بحركات فضائحية ويلامسها بطريقة خادشة للحياء.

وحينها قام الكثير من المتابعين بحفظ الفيديو وأعادوا نشره على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت نور حينها إن الفيديو ملفق بطريقة الذكاء الاصطناعي وهدفه الإساءة إلى سمعتها، كما هددت بمقاضاة كل من ينشره.

واشتهرت هبة نور في بدايتها عبر الفيديو كليب والإعلانات، ثم شاركت مع المخرج نجدت أنزور في مسلسلي "المحروس"، و"سقف العالم" عام 2006، ثم مثلت بفيلم "عندليب الدقي" مع الفنان محمد هنيدي، وبعض الأدوار الثانوية في عدة مسلسلات.

وتعرض بسام كوسا، بعد لقائه الأخير مع منصة "المنتدى" إلى هجوم من عدة أطراف بسبب تصريحاته، واتهمه البعض بأنه متعاون مع أجهزة الأمن، بسبب بقائه في سوريا حتى الآن، كما اتهمه آخرون بالنرجسية وبأنه أخذ أكبر من حجمه الحقيقي.