تسبب بمقتل 13 شخصًا.. السجن 3 سنوات للمتسببين بانفجار الكلورين في الأردن
أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، قرارها النهائي بملف حادثة تسرب غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب الأردن، راح ضحيتها 13 شخصًا العام الماضي، وأصيب حوالي 110 أشخاص آخرين.
وأغلقت المحكمة الملف بالحكم بالسجن للمتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات.
وفي التفاصيل ووفقًا لوكالة "بترا" الأردنية، أدانت المحكمة 5 مسؤولين في القضية، بجرم التسبب بالوفاة مكررًا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررًا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.
وأدانت كذلك، شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.
وقالت المحكمة، إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.
وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.
وشكَّلت الحكومة، فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية؛ للتحقيق في الحادثة، توصل إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي، حيث سقط خزان محمل بمادة غاز الكلورين، والمصدرة إلى دولة جيبوتي، على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرًا عن وفاة 13 شخصًا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.