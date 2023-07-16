تسبب بمقتل 13 شخصًا.. السجن 3 سنوات للمتسببين بانفجار الكلورين في الأردن

وفي التفاصيل ووفقًا لوكالة "بترا" الأردنية، أدانت المحكمة 5 مسؤولين في القضية، بجرم التسبب بالوفاة مكررًا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررًا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.

وأدانت كذلك، شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.

وقالت المحكمة، إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.