مصر.. ضحايا مدرب "كيك بوكس" يخرجن عن صمتهن
خرجت ضحايا مدرب " كيك بوكس" الشهير في مصر، والمتهم في قضية التحرش بقاصرات وهتك عرضهن، عن صمتهن.
وأدلت الفتيات أمام جهات التحقيق المصرية بتفاصيل صادمة في الوقائع التي شهدتها إحدى صالات التدريب المعروفة في حي "التجمع الخامس"، في القاهرة.
وقالت إحدى الضحايا، إن المتهم كان يختار الفتيات من سن 13 إلى 18 سنة حتى يسهل السيطرة عليهن، ويضمن سكوتهن على محاولاته الفجة للتحرش الجنسي.
وأكدت أخرى أن المدرب، واسم شهرته "زاك"، كان يهدد أي فتاة تحاول التوقف عن الاشتراك في التدريب، بالقتل أو الفضيحة حتى لا تفكر في الإبلاغ عنه وكشف حقيقة ملامسته غير البريئة لأجسام المتدربات.
وكشفت ضحية ثالثة أن المتهم كان حريصا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نحو يعزز صورته الإيجابية الزائفة لدى الآخرين من خلال الأقوال الدينية والمواعظ الأخلاقية، مؤكدة أنه ارتدى لباس المدافع عن الفتيات من خلال منشوراته التي تدعو كل فتاة إلى اتقان حماية نفسها من خلال لعبة "كيك بوكس".
وكانت السلطات الأمنية في مصر قررت حبس مدرب "كيك بوكس" شهير أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات.
وتوالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو الفتيات عموما والقاصرات على نحو خاص إلى التحرك حالا إذا ما تعرضت إحداهن إلى أي سلوك مشين، سواء بالتوجه إلى النيابة العامة مباشرة، أو إرسال رسالة على رقم أحد الهواتف المخصص لهذا الغرض.