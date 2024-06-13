مصر.. ضحايا مدرب "كيك بوكس" يخرجن عن صمتهن

خرجت ضحايا مدرب " كيك بوكس" الشهير في مصر، والمتهم في قضية التحرش بقاصرات وهتك عرضهن، عن صمتهن.

وأدلت الفتيات أمام جهات التحقيق المصرية بتفاصيل صادمة في الوقائع التي شهدتها إحدى صالات التدريب المعروفة في حي "التجمع الخامس"، في القاهرة.

وقالت إحدى الضحايا، إن المتهم كان يختار الفتيات من سن 13 إلى 18 سنة حتى يسهل السيطرة عليهن، ويضمن سكوتهن على محاولاته الفجة للتحرش الجنسي.

وأكدت أخرى أن المدرب، واسم شهرته "زاك"، كان يهدد أي فتاة تحاول التوقف عن الاشتراك في التدريب، بالقتل أو الفضيحة حتى لا تفكر في الإبلاغ عنه وكشف حقيقة ملامسته غير البريئة لأجسام المتدربات.