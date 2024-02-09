بالركام والرماد.. نازحة من غزة تتحدى الحرب بالفن (صور)

مستخدمة ركام المنازل ورماد النار المتبقي من إعداد الطعام والخبز للنازحين في أحد مراكز الإيواء، تمارس الفتاة الفلسطينية منة حمودة هوايتها المفضلة بالرسم على جدران مركز الإيواء، الذي لجأت إليه وعائلتها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

حمودة ابنة الـ21 ربيعاً، نزحت مع بداية الحرب من شمال القطاع لوسطه بمدينة دير البلح، واستقرت مع عائلتها في مركز للإيواء قريب من مستشفى شهداء الأقصى، تروي لـ"إرم نيوز" معاناتها بفقدان مرسمها وكافة معداتها بسبب الحرب.

الحرب أبادت الأحلام

حمودة فنانة تشكيلية تهوى الرسم منذ طفولتها، وكانت تمتلك قبل الحرب مركزاً تدريبياً ومرسماً في منزلها، مؤكدة أن كل ذلك تدمر بفعل الحرب الإسرائيلية التي قضت على جميع أحلامها، بما فيها المنافسة بمسابقات الرسم العالمية.