بسبب وعكة صحية.. رنا رئيس تنسحب من "سفاح التجمع"

أعلن السيناريست المصري محمد صلاح العزب، مؤلف فيلم سفاح التجمع، اعتذار الفنانة الشابة رنا رئيس عن استكمال تصوير مشاهدها في الفيلم، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا قبل أيام.

وعبّر العزب، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن تمنياته بالشفاء العاجل للفنانة رنا رئيس، مؤكدًا تضامن فريق عمل الفيلم معها، ومشيرًا إلى أنهم جميعًا يتمنون لها الصحة والعافية، آملاً في أن يجمعهم بها عمل فني قريب في المستقبل.

وجاء قرار الاعتذار من قِبل رنا رئيس بعد أيام من خضوعها لعملية جراحية دقيقة، استمرت نحو أربع ساعات داخل أحد المستشفيات، عقب تدهور حالتها الصحية نتيجة نزيف حاد استمر لأربعة أيام، أعقب تعرضها لحالة إجهاض قبل نحو شهر.

وأكد الطبيب سامح حسين، المشرف على الحالة، نجاح الجراحة وتحسن الحالة العامة للفنانة، موضحًا أنها غادرت المستشفى بعد 48 ساعة من العملية، بعد التأكد من توقف النزيف نهائيًا، على أن تستكمل فترة التعافي من المنزل تحت إشراف طبي.

يُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، واللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، وآخرين، فقد كان من المقرر أن تشارك فيه رنا رئيس بدور محوري، قبل أن تعتذر رسميًا عن استكماله بسبب حالتها الصحية.