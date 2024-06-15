مصر.. جزار يقتل نفسه بالخطأ أثناء تقطيع اللحم
لقي جزار مصرعه بمصر، صباح اليوم السبت، بعد أن جرح نفسه بالخطأ خلال تقطيعه اللحم؛ أصابه نزيف حاد؛ ما أدى إلى وفاته.
وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، بلاغا من مستشفى زايد التخصصي يفيد بورود شخص مصاب بنزيف نتيجة جرح بالفخذ أدى إلى نزيف حاد، إذ توفى بعد وصوله للمستشفى بدقائق.
وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وقامت بسؤال شهود عيان، وأقارب المتوفي، إذ أكدوا أنه يعمل جزارا، وأثناء عمله قام بجرح فخذه بالسكين عن طريق الخطأ، فانهمرت الدماء من فخذه بشكل كثيف؛ ما جعلهم ينقلونه إلى المستشفى الذي توفي فيه بشكل سريع.
وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة والتي بدورها أمرت بنقل الجثمان للمشرحة، إذ كلفت الطب الشرعي بإجراء الكشف على الجثمان وإعداد تقرير حول الوفاة، وإن كان بها شبهة جنائية أم لا.