مصر.. جزار يقتل نفسه بالخطأ أثناء تقطيع اللحم

لقي جزار مصرعه بمصر، صباح اليوم السبت، بعد أن جرح نفسه بالخطأ خلال تقطيعه اللحم؛ أصابه نزيف حاد؛ ما أدى إلى وفاته.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، بلاغا من مستشفى زايد التخصصي يفيد بورود شخص مصاب بنزيف نتيجة جرح بالفخذ أدى إلى نزيف حاد، إذ توفى بعد وصوله للمستشفى بدقائق.