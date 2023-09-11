العراق يرشح فيلم "جنائن معلقة" للمنافسة على الأوسكار

والفيلم بطولة جواد الشكرجي ووسام ضياء وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022 ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة في السويد وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن وجرى عرضه مؤخراً في دور السينما بالعاصمة العراقية بغداد.

وكتب مخرج الفيلم أحمد ياسين على صفحته بفيسبوك "أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا "جنائن معلقة" تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار".

وأضاف "هذه الرحلة كانت صراعاً مليئاً بالحب، وتعاونا بين مواهب استثنائية، وشهادة على قوة فن السرد.. سيمثل فيلمنا ثراء السينما العراقية، وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي".

وتتلقى أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية ترشيحاً واحداً من كل دولة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي والمخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية. ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس/ آذار 2024.