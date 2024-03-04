وادي القطن.. قصة قرية عراقية سكانها بعيون زرقاء (صور)
اشتهرت قرية "دولي بمو" أو "وادي القطن" في منطقة شاربا جير شمال السليمانية في العراق، بزراعة القطن لسنوات، وأطلق عليها سُكان مدن كردستان اسم قرية "أصحاب العيون الزرقاء" نسبة لأهاليها المشهورين بعيونهم الملونة.
ويقول سالم محمد لـ"إرم نيوز" وهو أحد سكان وادي القطن: "القرية قديمة جدًا، فيها، الآن، أكثر من 100 بيت، وأطلق عليها وادي القطن نسبة لأهاليها الذين عملوا في زراعة القطن، لكن، الآن، تغيَّرت الظروف، وأصبحت زراعة القطن أكثر كلفة، فبات السكان يزرعون محاصيل أخرى، ويعملون في رعي المواشي".
وأضاف: "تقع القرية بعد 10 دقائق من ناحية زلان التابعة لقضاء جوارته في محافظة السليمانية شمال العراق، ويتصف أهالي القرية بعيونهم الزرقاء بلون السماء لأنهم لا يتزوجون خارج القرية إلا نادرًا".
وتقول الدكتورة إسراء المعموري اختصاص جينات وراثية لـ "إرم نيوز" "إن الأشخاص الذين يملكون عيون زرقاء بالأساس ورثوا الصفات الجينية من الحمض النووي الذي يحمله أسلافهم، لذا نرى أفراد العائلة يتخذون نفس الجينات من آبائهم وأجدادهم" .
أما جوانة جمال وهي من سكان القرية فتشير إلى أن "قرية وادي القطن، خلال السنوات الأخيرة، توسعت وأصبحت منفتحة على مناطق وقرى قريبة، حيث بدأت العادات والتقاليد تتغير، وانتهت تقريبًا ظاهرة حصر الزواج بأهل القرية خلال السنوات الأخيرة".
وتضيف: "الآن نؤمن بالنصيب، ولا نرفض أحدًا من خارج القرية، وأصبحت قريتنا، الآن، تضم أشخاصًا من كلار، وكركوك، ودهوك، وقرى أربيل، حتى أن الأجيال الجديدة في القرية اختلفت ألوان أعينهم، عكس ما كانت تشهده القرية في الماضي".