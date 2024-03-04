وادي القطن.. قصة قرية عراقية سكانها بعيون زرقاء (صور)

اشتهرت قرية "دولي بمو" أو "وادي القطن" في منطقة شاربا جير شمال السليمانية في العراق، بزراعة القطن لسنوات، وأطلق عليها سُكان مدن كردستان اسم قرية "أصحاب العيون الزرقاء" نسبة لأهاليها المشهورين بعيونهم الملونة.

ويقول سالم محمد لـ"إرم نيوز" وهو أحد سكان وادي القطن: "القرية قديمة جدًا، فيها، الآن، أكثر من 100 بيت، وأطلق عليها وادي القطن نسبة لأهاليها الذين عملوا في زراعة القطن، لكن، الآن، تغيَّرت الظروف، وأصبحت زراعة القطن أكثر كلفة، فبات السكان يزرعون محاصيل أخرى، ويعملون في رعي المواشي".