هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

سلطت صحيفة "الغارديان" الضوء على 17 قاعدة للياقة البدنية أوصى بها الخبراء للحفاظ على صحة أفضل، فهل تحتاج حقًا إلى المشي 10000 خطوة يوميًا؟ وهل يجب عليك دائمًا التمدد "التسخين" قبل وبعد التمرين؟.

بينت الصحيفة في تقرير نشرته، الجمعة، أن من أولى القواعد ذات الأهمية هي ممارسة تمارين الإحماء قبل وبعد أداء الرياضة، لتجنب الإصابة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، بحسب توصيات الخبراء.

وقال العالم في جامعة "هارفارد" ومؤلف كتاب "التمرين: علم النشاط البدني والراحة والصحة"، دانييل ليبرمان، إن الفكرة الشائعة بأنه يمكن استهداف مناطق معينة من الجسم من خلال التمارين، مثل عمليات الجلوس للبطن وتمارين خاصة لن تزيل الدهون من تلك المناطق بشكل فعال، مؤكدًا أن التمارين المركبة لها التأثير الأفضل على الجسم ككل، وتساعد على حرق الدهون بشكل أكبر.

علامات التمرين الناجح

وخلص الخبراء إلى أن ألم العضلات لا يعد مؤشرًا على نجاح التمرين في أغلب الأحيان، بل يعد دليلًا على مفاجأة الجسم بالتمرين، لافتين إلى إمكانية ممارسة التمارين الرياضية رغم وجود آلام في الظهر، الأمر الذي يدحض التقاليد السابقة التي كانت تنصح بتجنب التمارين في حالة آلام الظهر، حيث تشجع النظريات الحديثة على استخدام التمارين كجزء من التأهيل وتقوية عضلات الظهر، فالحركة هي الدواء.

المشي 10000 خطوة يوميًا

وأوضح "ليبرمان" أن الكثير من الدراسات أظهرت أن الخطوات اليومية هي وسيلة معقولة لقياس النشاط البدني، فكلما قمت بزيادة عدد خطواتك، فإنك تجني فوائد متزايدة، على أن تتراوح بين حوالي 8000 - 10000 خطوة.