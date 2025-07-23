logo
منوعات

تعود إلى 3 آلاف عام.. العثور على لوحة بطول 5 أمتار في البيرو

تعود إلى 3 آلاف عام.. العثور على لوحة بطول 5 أمتار في البيرو
الجدارية المصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 6:57 ص

أعلن علماء آثار من البيرو الثلاثاء اكتشاف لوحة  جدارية تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية، ويعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام في شمال البلاد.

وعُثر على الجدارية داخل  معبد في موقع هواكا يولاندا الأثري، على مسافة نحو 580 كيلومترا شمال العاصمة البيروفية ليما.

وقالت أنّا سيسيليا موريسيو، مديرة الحفريات في الموقع والباحثة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في البيرو، لوكالة فرانس برس، إنّ هذه الجدارية التي تعود إلى ثلاثة آلاف عام على الأقل، "تُظهر خصائص فريدة تماما في علم الآثار البيروفي".

أخبار ذات علاقة

لوحة نادرة لغاندي تباع بأكثر من 200 ألف دولار في لندن

لوحة نادرة لغاندي تباع بأكثر من 200 ألف دولار في لندن

وتُصوّر الجدارية التي يزيد طولها عن 5 أمتار وارتفاعها عن مترين، أسماكا ونجوما وشباك صيد ونباتات.

9669b4b5-c0ba-419b-83af-a37915e5c2c3

وأضافت موريسيو "لم نعثر من قبل على أيقونات أو رسوم من هذا النوع". وتابعت أن "هذا الاكتشاف يظهر الثراء التاريخي والثقافي للشعب البيروفي".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC