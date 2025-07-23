تعود إلى 3 آلاف عام.. العثور على لوحة بطول 5 أمتار في البيرو

أعلن علماء آثار من البيرو الثلاثاء اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية، ويعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام في شمال البلاد.

وعُثر على الجدارية داخل معبد في موقع هواكا يولاندا الأثري، على مسافة نحو 580 كيلومترا شمال العاصمة البيروفية ليما.

وقالت أنّا سيسيليا موريسيو، مديرة الحفريات في الموقع والباحثة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في البيرو، لوكالة فرانس برس، إنّ هذه الجدارية التي تعود إلى ثلاثة آلاف عام على الأقل، "تُظهر خصائص فريدة تماما في علم الآثار البيروفي".

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وتُصوّر الجدارية التي يزيد طولها عن 5 أمتار وارتفاعها عن مترين، أسماكا ونجوما وشباك صيد ونباتات.

وأضافت موريسيو "لم نعثر من قبل على أيقونات أو رسوم من هذا النوع". وتابعت أن "هذا الاكتشاف يظهر الثراء التاريخي والثقافي للشعب البيروفي".