مصرع 11 مهاجرًا سودانيًا إثر غرق مركب في المياه الإقليمية الليبية

لقي 11 مهاجرًا سودانيًا مصرعهم بعد أن غرق مركب، كان يقل على متنه 51 شخصًا من حملة الجنسية السودانية، في المياه الإقليمية الليبية.

وغرق المركب أثناء محاولة ركابه الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في رحلة كانت تستهدف اليونان ومنها إلى بريطانيا طلبًا للجوء.

وجرى تحديد هوية الضحايا، ومن بينهم 9 من منطقة العسيلات بشرق النيل، إضافة إلى شخص من مدينة الدبة وآخر من المناقل.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد موجات الهجرة غير النظامية من السودان، مدفوعة بالأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة، حيث يسلك العديد من المواطنين طرقًا محفوفة بالمخاطر عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا.