إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

logo
منوعات

مصرع 11 مهاجرًا سودانيًا إثر غرق مركب في المياه الإقليمية الليبية

مصرع 11 مهاجرًا سودانيًا إثر غرق مركب في المياه الإقليمية الليبية
مركب يحمل مهاجرين غير شرعيينالمصدر: Getty
إرم نيوز
إرم نيوز

لقي 11 مهاجرًا سودانيًا مصرعهم بعد أن غرق مركب، كان يقل على متنه 51 شخصًا من حملة الجنسية السودانية، في المياه الإقليمية الليبية.

وغرق المركب أثناء محاولة ركابه الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في رحلة كانت تستهدف اليونان ومنها إلى بريطانيا طلبًا للجوء.

أخبار ذات علاقة

قارب مهاجرين في البحر المتوسط

العثور على جثث 3 شقيقات سودانيات في البحر المتوسط

 وجرى تحديد هوية الضحايا، ومن بينهم 9 من منطقة العسيلات بشرق النيل، إضافة إلى شخص من مدينة الدبة وآخر من المناقل.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد موجات الهجرة غير النظامية من السودان، مدفوعة بالأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة، حيث يسلك العديد من المواطنين طرقًا محفوفة بالمخاطر عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC