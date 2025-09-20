رجل يقتل امرأة مسنة ويحمل جثتها بسيارتها لشهر كامل

في جريمة مروعة، مَثُلَ كريستوفر تالتون كارتر، 43 عامًا، أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهم القتل من الدرجة الأولى، سرقة الهوية، التخلص غير القانوني من جثة بشرية، بحسب شرطة مقاطعة كالكاسيو الأمريكية.

وكانت الضحية شيلا أورتيجا قد أُبلغ عن اختفائها من قبل عائلتها، وبعد شهر من فقدان الاتصال بها، عثرت الشرطة على سيارتها في موقف بمركز تسوق في ليك تشارلز، حيث اكتشفوا جثتها المتحللة داخل السيارة.

وكان كارتر، الذي يعمل في متجر قريب، مطلوبًا للشرطة بسبب حادثة وقعت الليلة السابقة حين تم توقيفه وهو يقود سيارة الضحية.

وحين سُئل من قبل شرطي عن مكان أورتيجا، ادعى أنه تركها في أركنساس مع أصدقاء وكان ينوي تسلمها لاحقًا، لكن محاولاته لتغطية الجريمة لم تنجح.

وأُطلق سراح كارتر في البداية، لكنه واجه مواجهة جديدة في اليوم التالي عندما عثرت الشرطة على جثة أورتيغا خلال تفتيش سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

وفي تصريحات لقناة KPLC التابعة لشبكة NBC/CW في ليك تشارلز، قال قائد الشرطة مانكوسو: "عندما واجهناه، قال: 'أعرف سبب وجودكم هنا'".

وبحسب الشرطة، اعترف الرجل البالغ من العمر 43 عامًا تقريبًا فورًا. وأعلن مكتب الشريف في بيان صحفي أن كارتر أقر أمام المحققين بقتله لأورتيغا قبل نحو شهر، إضافة إلى اعترافه باستخدام معلوماتها الشخصية لفتح عدة قروض بعد وفاتها.

في البداية، وُجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية، لكن التهمة تصاعدت لاحقًا بعدما كشفت التحقيقات عن خطته الطارئة لاستغلال هوية الضحية للحصول على قروض.

وأكد الادعاء أن كارتر قتل المرأة المسنة ثم بحث على غوغل عن طرق للتخلص من الجثة وكيفية استخدام حجة الجنون لتفادي العقاب، وفقًا لتقرير المحكمة.

وأظهرت سجلات البحث الخاصة به عبارات مثل "أفضل طريقة للتخلص من جثة" و"هل ينجح ادعاء الجنون في قضية قتل"، ما قدّم أدلة إضافية ضده.