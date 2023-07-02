اغتُصبت حتى الموت.. وفاة "لين طالب" تهز لبنان

يعيش لبنان أصداء "جريمة بشعة" راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إذ شيعتها جموع غاضبة، اليوم الأحد، إلى مثواها الأخير في قرية سفينة القيطع بقضاء عكار شمالي البلاد.

هذه الجريمة كشفت عن تفاصيل مأساوية عاشتها الطفلة لين طالب، في آخر لحظات حياتها، بعد أن وقعت ضحية ذئب بشري اعتدى عليها جنسيا بشكل متكرر.

ووفق تقارير إخبارية لبنانية، فإن والديّ الضحية منفصلان، وأن والدها سلمها لوالدتها قبل 8 أيام من وفاتها لرغبة الأم قضاء عيد الأضحى مع ابنتها.

ونُقلت لين طالب إلى مستشفى المنية الحكومي، يوم الخميس الماضي، ثاني أيام عيد الأضحى، تعاني من حرارة شديدة ونزف دموي، ليكشف الطب الشرعي تعرضها لاعتداء جنسي مكرر ووجود كدمات على جسدها الصغير ووجهها.