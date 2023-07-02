اغتُصبت حتى الموت.. وفاة "لين طالب" تهز لبنان
يعيش لبنان أصداء "جريمة بشعة" راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إذ شيعتها جموع غاضبة، اليوم الأحد، إلى مثواها الأخير في قرية سفينة القيطع بقضاء عكار شمالي البلاد.
هذه الجريمة كشفت عن تفاصيل مأساوية عاشتها الطفلة لين طالب، في آخر لحظات حياتها، بعد أن وقعت ضحية ذئب بشري اعتدى عليها جنسيا بشكل متكرر.
ووفق تقارير إخبارية لبنانية، فإن والديّ الضحية منفصلان، وأن والدها سلمها لوالدتها قبل 8 أيام من وفاتها لرغبة الأم قضاء عيد الأضحى مع ابنتها.
ونُقلت لين طالب إلى مستشفى المنية الحكومي، يوم الخميس الماضي، ثاني أيام عيد الأضحى، تعاني من حرارة شديدة ونزف دموي، ليكشف الطب الشرعي تعرضها لاعتداء جنسي مكرر ووجود كدمات على جسدها الصغير ووجهها.
وشكلت الحادثة صدمة للمجتمع اللبناني، إذ طالب مواطنون بسرعة الوصول إلى الجناة والقصاص منهم.
من جهته، تعهد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، خلال جنازة الطفلة لين؛ بمتابعة ملابسات الجريمة والتوصل للجناة مهما كانوا.
وقال في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك": "لين اليوم ليست فقيدة عكار وحسب، بل فقيدة لبنان وكلّ إنسان صاحب ضمير حي، ونحن لن نسمح أبدًا بتغطية هذه الجريمة البشعة، وسنتابع مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة لأبعد الحدود".
وأضاف: "نثق بنزاهة القضاء، كذلك نثق بضمير أهل السّاسة الذين لن يتحمّلوا هكذا ذنب، وبعد تواصلي مع عدد من الشخصيّات في المنية لمستُ حرصهم وتأكيدهم ضرورة معاقبة الفاعل كائنًا من كان".
بدورها، استنكرت الصحفية علياء عواضة، بشدة الجريمة، وانتقدت المجتمع اللبناني الذي قالت إنه يحمي "المتحرشين والمغتصبين".
وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "الطفلة #لين_طالب عمرها 6 سنين تمّ الاعتداء عليها جنسيًّا وماتت وفق تقريرين لطبيبين شرعيين. شو هالاجرام يا وحوش".
وأضافت: "لين وصلت إلى المستشفى مصابة بفقر دم حادّ نتيجة النزيف، بعد تعرّضها لاعتداء جنسي متكرّر. مجتمع فاجر بيحمي المتحرشين والمغتصبين وقتلة النساء وعم يوصلنا لهون".
وكتبت اللبنانية جميلة غريب عبر حسابها على "فيسبوك" أن لين طالب "ضحية من ضحايا المجتمع الفاسد والزواج الفاشل والاختيار الخاطئ".
وقالت: "لين طالب طفلة نفشل جميعا في حمايتها لأننا لم نربي جيل صالح ومجتمع وبيئة أخلاقية".
وعلقت شابة تدعى "براءة": "الطفلة “لين طالب” ضحية وحش بشري … ضحية ناس مجردين من الإحساس…بلد سايب لا محاسبة ولا عقاب ولا هم يحزنون".
ولا زالت التحقيقات في القضية مستمرة، وتم تداول معلومات عن توقيف اثنين من المشتبه بهم في الجريمة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن والدَيْ لين طالب يخضعان للتحقيق أيضًا.