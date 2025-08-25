بريتني سبيرز تكشف تفاصيل "مؤلمة" عن زواجها من سام أصغري

فتحت النجمة العالمية بريتني سبيرز قلبها لجمهورها، متحدثة بصراحة عن تجربتها الزوجية مع الممثل الإيراني-الأمريكي سام أصغري، ووصفتها بأنها جاءت في "أصعب سنوات حياتها".

وأشارت سبيرز في منشور مطول عبر حسابها على "إنستغرام"، إلى أن زواجها تزامن مع فترة انفصالها عن طفليها جايدن وشون، وهو ما جعل التجربة أشبه بـ"إلهاء مؤقت" للتغلب على ألم الفقد.

وقالت: "كان من الغريب أن أكون متزوجة بينما أشعر بالانكسار لعدم قدرتي على التواصل مع أطفالي".

وأضافت أن تلك المرحلة كانت مليئة بالدموع والإنكار، لكنها تمكنت، لاحقًا، من التعافي واستعادة بعض التوازن النفسي، مؤكدة أن العودة إلى أبنائها ساعدتها على الشفاء.

وعبّرت سبيرز عن امتنانها للحياة البسيطة والأشياء الصغيرة، قائلة إنها تجد، اليوم، راحة وسعادة في أبسط التفاصيل مثل تناول الطعام بحرية.

يُذكر أن بريتني سبيرز وسام أصغري تزوّجا، في يونيو 2022، في حفل أقيم بمنزلها في لوس أنجلوس، دون حضور أفراد عائلتها المباشرين. لكن الزواج لم يستمر طويلًا، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في أغسطس 2023.