مصري يرفع دعوى طلاق ضد زوجته لسبب "صادم"

تقدَّم شاب مصري في الثلاثينات من عمره، بدعوى طلاق ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بعد اكتشاف دولارات كثيرة بحوزتها، مشيرًا إلى أنه، وعندما طالبها بالكشف عن مصدرها قالت له "خذ نصيبك وما تقولش لحد".

وقال الشاب الذي يعمل سائقًا بإحدى الشركات الخاصة، إنه تعرَّف على زوجته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأحبها، وتقدم لخطبتها ليتزوجا بعد عامين، لافتًا إلى أنه عاش معها عامين من السعادة والاطمئنان، وحاول خلالها إرضاءها بكافة الطرق، حيث كان يلبي كافة متطلباتها دون تفكير.

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وأضاف الزوج "فوجئت بأن زوجتي تمتلك دولارات كثيرة، ولا أعلم مصدرها، وبعد سؤالها قالت هديك نصيبك واسكت، ما جعل الشك يدخل إلى قلبي حول مصير هذه الأموال".

وأشار الزوج إلى أنه شعر باستحالة المعيشة معها، لإصرارها على السكوت وعدم الكشف عن مصدر الأموال؛ ما جعل الشك يتملك منه، ليطلب منها إنهاء علاقتهما بالطلاق، إلا أنها رفضت، مضيفًا "بعدئذٍ لجأتُ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمتُ دعوى تطليق للضرر منها".