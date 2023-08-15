إبعاد مصري من الكويت بسبب "مزحة" في المطار

أبعدت السلطات الكويتية مقيمًا مصريًّا عن البلاد، بعد أن قدّم "بلاغًا كاذبًا" في مطار الكويت الدولي، قبل اعترافه بأنه "مجرد مزحة".

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، "أحيل مهندس مصري من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة "الجليب" بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن".

وذكرت الصحيفة، أن "المصري أبلغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح".

ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية "فتشت حقائبه بكل دقه، ولم يتم العثور بداخلها على شيء".

وأضاف المصدر، أن "المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب أنه كان يمزح مع رجال الأمن".

ولفتت الصحيفة، إلى أن رجال الأمن رفعوا كتابًا إلى وزارة الداخلية، "يوصي بإبعاده عن البلاد إداريًّا، تمهيدًا لترحيله إلى موطنه عقب توقيع الكتاب".