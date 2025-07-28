وفاة مأساوية لطاهٍ إيطالي إثر اختناقه بجبنة الموزاريلا (صور)

نُعيَ جيوفاني بوزيريو، طاهي بيتزا ناشئ يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي بشكل مأساوي بعد أن اختنق بقطعة من جبنة الموزاريلا أثناء تناوله لقمة قبل بدء نوبته في العمل.

ووقع الحادث في مطعم البيتزا الذي يعمل به جيوفاني كمتدرب منذ نحو ثلاث سنوات في سان مارتينو آل تشيمينو قرب مدينة فيتربو الإيطالية.

حيث عثر عليه زملاؤه يلهث على أرضية المطبخ، وحاولوا إسعافه دون جدوى. وتم استدعاء الطوارئ التي أجرت له إنعاشًا قلبيًا رئويًّا استمر لنحو نصف ساعة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وقاد مدرب جيوفاني في كرة القدم، أليساندرو سانتورو، مراسم التأبين، معبرًا عن حزنه الكبير وقال: "سأتذكرك بابتسامة عريضة. وداعًا أيها البطل".

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وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية أن قطعة جبنة الموزاريلا كانت سبب انسداد مجرى الهواء، وهو ما تسبب في وفاته المبكرة. نُقل جثمان الشاب إلى مستشفى فيتربو لإجراء تشريح الجثة، ومن المتوقع أن تستغرق النتائج النهائية حوالي 60 يومًا.

جيوفاني، الذي كان من مواليد بالسترينا، فقد والديه وهو يتيم ولم يكن له أقارب مقربون، بحسب وسائل الإعلام المحلية. كان محبًّا لكرة القدم ومشاركًا نشطًا في بطولة محلية لخماسيات كرة القدم قبل وفاته.

وفي نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب مدربه سانتورو: "لا أصدق هذا الخبر. قبل نصف ساعة كنا نحتفل معًا بأهدافك، ثم غادرت لبدء نوبتك في العمل، وجاءني الخبر المأساوي".

وأستكمل سانتورو: "جيوفاني، يا مهاجمي، تُسجل الآن أهدافًا كثيرة من مكان أفضل. سأحتفظ دائمًا بابتسامتك العريضة وروحك المرحة. ارقد في سلام، وداعًا أيها البطل".