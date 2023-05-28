السعودية.. أول تعامد للشمس على الكعبة في 2023

وأوضح أبو زاهرة، أن "المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي".

وأضاف: "ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء، لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عامودي على سطح الأرض، وعند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية، والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا".

وأفاد أبو زاهرة، أن "ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية دون حاجة للتقنيات الحديثة، باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة، وتدل أيضًا على كروية الأرض"، وفق "واس".