أقدم 3 طلبة بالصف السادس العلمي، في مناطق متفرقة من العراق، على الانتحار، بعد رسوبهم في امتحانات "البكالوريا" عقب ظهور نتائجهم، يوم الاثنين، بحسب مصدر أمني بوزارة الداخلية.

وقال المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "من بين الطلبة الثلاثة فتاة وُجدت مشنوقة داخل غرفتها في قضاء "كلار"، التابع لمحافظة "السليمانية" شمال العراق.

وأضاف أن "الفتاة استخدمت لشنق نفسها حبلاً من البلاستيك بعد أن صعدت فوق كرسي، لتفارق الحياة فورًا".

وأشار المصدر إلى أن "الحادثتين الأخريين وقعتا في مدينتي الناصرية والحلة جنوب ووسط البلاد، أحدها لشاب لقي مصرعه بعد حرق نفسه والثاني شنق نفسه بعد ربط حبل في مروحة السقف".

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ويسجل العراق أرقامًا تصاعدية في حالات الانتحار إذ تشير الإحصائيات الأمنية إلى تسجيل 1100 حالة انتحار خلال العام 2023، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 1300 حالة.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الانتحار في العراق أصبح ظاهرة بعد تناميه خلال الأعوام السبعة الماضية بنسبة وصلت إلى 175%، ما دفع حكومة بغداد إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار 2023-2030.

وكانت وزارة الداخلية قد عزت في تقارير لها زيادة معدلات الانتحار إلى "الكثافة السكانية والوضع الاقتصادي والبطالة، فضلاً عن العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني".