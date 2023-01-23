الاجتناب المعرفي.. ما الذي تهرب منه؟

نختار أحيانًا البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى حفلة، لأننا نخشى التعرض للمجتمع، وأحيانًا نؤجل المهام والمشاريع وأكثر من التزام واحد، لأننا نخشى الفشل، وكل ذلك لأن شروطنا الذاتية تمنعنا.

في كثير من الأحيان عندما نمر بيوم سيء، نقضي ساعات طويلة على هواتفنا المحمولة نشاهد الصور المتبادلة ومقاطع الفيديو.

نحن كبشرمبرمَجون على تجنب المعاناة والبحث عن المتعة والأمان. ومع ذلك، ففي محاولتنا لتجنب المواقف غير المريحة نصل في النهاية إلى بلورة الانزعاج.

وبهذه الطريقة فإنّ الشيء الذي تخبرنا به نظرية الاجتناب المعرفي لبوركوفيتش هو أنّ ما تحققه هذه الأنواع من القرارات الذهنية هو تعزيز إدراك الخوف.

الاجتناب يوفر راحة مؤقتة، هذا صحيح، لكننا بحاجة إلى التفكير في تكلفة هذا السلوك على حياتنا.

اضطراب القلق العام، على سبيل المثال، يعتمد على هذا النهج النفسي الذي بدلاً من معالجة حقائق معيّنة يختار تخيّل أحداث كارثية وبالتالي يبرر الحاجة إلى الهروب.

ماذا يمكننا أن نفعل في مثل هذه الظروف المرهقة؟

معرفة أنماط الاجتناب قد تمكننا من معالجة ما يخيفنا من أجل تقليل مقدار القلق الذي يحدّ من وجودنا.

يعتاد الناس في وقت مبكر جدًا على اجتناب ما يجعلهم غير مرتاحين.