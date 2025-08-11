بعد لقائه لارا ترامب.. الكلاب الضالة تضع محمد رمضان في أزمة

أثار لقاء الفنان محمد رمضان مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار أنباء تزعم أن الفنان المصري سافر إلى الولايات المتحدة بدافع إنساني لدعم الكلاب الضالة.

المزاعم التي انتشرت بسرعة أثارت انتقادات لاذعة من متابعين اعتبروا أن الخطوة تعكس انفصالًا عن هموم المجتمع المصري، وانشغالاً بقضايا يرونها هامشية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمات اقتصادية واجتماعية ضاغطة.

ولم يتأخر محمد رمضان في الرد، فقد نفى ذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدا أن رحلته جاءت بدعوة رسمية من لارا ترامب للتحضير لـ"مفاجأة" سيعلن عنها قريبا.

ورغم ذلك، أشار إلى عمل فني جديد بعنوان "مفيش طبطبة" مخصص لدعم الحيوانات الضالة، ما فتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول حقيقة دوافعه.

في المقابل، رجّح مراقبون أن يواجه محمد رمضان موجة جديدة من الانتقادات، بدعوى تركيزه على قضايا اعتبروها هامشية، مثل دعم الحيوانات الضالة، وتجاهله لقضايا مجتمعه المحلي الأكثر إلحاحًا.

واعتبروا أن انخراطه في حملة تعاطفية خارج حدود بلاده بدا أقرب إلى محاولة لفت الأنظار عبر "الترند"، أكثر منه تعبيرا عن قناعة إنسانية حقيقية، خاصة في وقت تتطلب فيه الأوضاع تسليط الضوء على أزمات إنسانية ومجتمعية ملحّة.

كما اعتبرت أن هذا النمط من "التعاطف الاستعراضي" الذي يروّجه بعض المشاهير على المنصات الرقمية لا يترك أثرًا ملموسًا، بل يعزز صورة الفنان الغائب عن قضايا مجتمعه، ويعيد إنتاج صورة "البطل الخارق" التي اعتاد رمضان تجسيدها في معظم أعماله الفنية.