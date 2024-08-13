يحرص العديد من الآباء على تحسين مستوى أطفالهم بشكل دائم، لكنهم لا يعرفون أن الإفراط في الضغط قد يؤثر سلبًا على صحتهم العقلية ويقلل من احترامهم لذاتهم.

وعلى الرغم من أن التوقعات العالية قد تكون مفيدة، إلا أن الضغط المستمر على الطفل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحته العقلية، خصوصا عندما يُنظر إلى كل مهمة مدرسية أو رياضية على أنها حاسمة لمستقبله.

وبحسب موقع "Parents"المهتم بصحة الآباء والأطفال، إليك مخاطر الضغط الزائد على الطفل:

زيادة القلق

الأطفال تحت الضغط المستمر قد يعانون القلق المزمن، ويكونون أكثر عرضة للاكتئاب.



ارتفاع خطر الإصابات

الأطفال الرياضيون الذين يشعرون بالضغط من والديهم أو مدربيهم قد يتجاهلون الإصابات، مما يعرضهم لأضرار صحية دائمة.



زيادة الغش

تركيز الوالدين على نحو دائم على الإنجاز بدلاً من التعلم، قد يدفع الأطفال إلى الغش وعدم الاعتماد على النفس لتحقيق النجاح.



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رفض المشاركة

ضغوط الآباء على الأطفال قد يجعلهم يمتنعون عن المشاركة، إذا لم يشعروا أنهم سيتفوقون.



مشاكل احترام الذات

الضغط المستمر يمكن أن يؤدي إلى ضعف احترام الطفل لنفسه، حيث يشعر أنه ليس جيدا بما فيه الكفاية.



الحرمان من النوم

الضغط على الطفل يولد القلق بشأن الأداء؛ ما سيؤدي حتما إلى حرمان الطفل من النوم.

الحلول

وفي النهاية، يؤكد الخبراء أنه ولتقليل الضغط على طفلك، يجب عليك أن ترفع مستوى الدعم الذي تقدمه له، والتركيز أكثر على التعلم، وليس على النتائج النهائية.

واحرص أيضا على مناقشة مشاعر طفلك حول أدائه، وقدم له الدعم عوضا عن فرض توقعاتك.