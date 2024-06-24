بسبب الأمطار.. مصرع 4 وفقدان آخرين في الصين (صور)
لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد آخر، الاثنين، إثر انزلاق للتربة في الصين، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد آخر"، بعد هطول أمطار غير مسبوقة بلغت كميتها 337 ميلمترًا في مدينة بإقليم هونان.
وتطال أمطار غزيرة جزءًا كبيرًا من البلاد، من يونان في جنوب غرب البلاد لفيتنام إلى مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرقًا القريبة من شنغهاي وهونان في الوسط.
وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الاثنين، إنّ الإنذار الذي يتوافق مع أعلى مستوى في الصين، تمّ تفعيله في أجزاء من هذه البلاد الشاسعة.
وحذّرت الأرصاد الجوية من أنّ الأمطار الغزيرة قد تستمرّ حتى الخميس. وفي شرق الصين، أُغلق موقع هوانغشان الشهير، والمعروف بمناظره الجبلية الخلّابة، أمام الزوار.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنّه تمّ إجلاء 54 ألف شخص الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفًا مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة محليًّا، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقًا لعلماء.
وأدّى انهيار أرضي الأحد في منطقة جبلية في وسط الصين إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفقًا لحصيلة نشرتها محطة "سي سي تي في" الرسمية.
وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة أدّت إلى فيضانات، خصوصًا في مقاطعة غوانغدونغ في الجنوب التي تعدّ رمزًا للصناعة الصينية.
وأسفرت هذه الفيضانات عن مقتل 38 شخصًا على الأقل، وفقًا لحصيلة رسمية نُشرت الجمعة.
في الطرف الآخر من البلاد، سيطرت درجات الحرارة الحارقة في بداية الشهر على جزء كبير من الشمال، بما في ذلك العاصمة بكين حيث وصلت الحرارة محليًّا إلى 40 درجة مئوية.