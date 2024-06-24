بسبب الأمطار.. مصرع 4 وفقدان آخرين في الصين (صور)

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد آخر، الاثنين، إثر انزلاق للتربة في الصين، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد آخر"، بعد هطول أمطار غير مسبوقة بلغت كميتها 337 ميلمترًا في مدينة بإقليم هونان.

وتطال أمطار غزيرة جزءًا كبيرًا من البلاد، من يونان في جنوب غرب البلاد لفيتنام إلى مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرقًا القريبة من شنغهاي وهونان في الوسط.