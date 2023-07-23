"سد حسان" بارقة أمل تبدد مخاوف العطش في أبين
تواجه محافظة "أبين" الزراعية، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي كانت توصف دائمًا بـ"سلة الغذاء" لجنوب البلاد، تحديًا في تأمين مستقبلها المائي، نتيجة عدة عوامل فاقمها الصراع والتغير المناخي، الذي دفع المزارعين إلى استهلاك المياه الجوفية لري محاصيلهم، وهو ما يهدد المخزون الجوفي الذي يمد أبين ومحافظات أخرى، وسط تحذيرات دولية من تدهور أوضاع المياه الجوفية في اليمن.
قال مدير وحدة الري، بمحافظة "أبين" عبدالله طيبق، إن "مخزون الحوض الجوفي لدلتا أبين، يشهد تراجعًا مستمرًّا، نتيجة عدم تدفق السيول بكميات كافية، وعدم الاستفادة المثلى من ما يجري منها على وديان المحافظة، في حين ترتفع وتيرة استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير، عبر الحفر العشوائي للآبار من قبل المزارعين، وعدم التزامهم بالمسافة المسموح بها من ناحية فنية، واستخدام الطاقة الشمسية دون الاعتماد على شبكات ريّ حديثه، لتقليل الفاقد من المياه".
وأشار طيبق، في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "استمرار ارتفاع الاستنزاف، مقابل انخفاض معدلات التغذية لمخزون دلتا أبين من المياه الجوفية، يهدد المحافظة وأمنها المائي وأراضيها الزراعية بشكل خطير".
في مواجهة ذلك، تمول دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر صندوق أبوظبي للتنمية، أكبر مشروع إستراتيجي في مجال الزراعة والري والمياه الجوفية على مستوى البلاد، لبناء سد حسان بأبين الذي انطلقت أعماله أواخر شباط/فبراير الماضي، امتدادًا لمشاريعها التنموية المتعلقة في هذا القطاع، والتي ابتدأتها منذ عقود، من خلال إعادة بناء وتأهيل سد مأرب التاريخي عبر بضع مراحل".
من جهته، أكد وكيل قطاع الريّ في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، المهندس أحمد الزامكي، أن "مشروع سد حسان، هو أحد الحلول الإستراتيجية للحفاظ على مياه السيول الموسمية، وتأمين وتغذية المخزون الجوفي للمياه، إذ إن تكوين المشروع عبارة على سدّ تخزيني تنظيمي، يعمل على تخفيف سرعة جريان مياه السيول، وحجز كمية منها لإطلاقها أثناء مواسم الجفاف، بتحكم هيدروميكانيكي، عن طريق بوابات بطول نحو 60 مترًا".
وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "عملية تخفيف جريان المياه ستؤدي إلى امتصاصها من الطبقات الأرضية، وتغذية المياه الجوفية، كما ستحد من تداخل مياه البحر تحت السطحية التي تؤثر أثناء الجفاف على المياه الجوفية العذبة".
وأضاف أن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه "وبناء عليه، سيتم اعتماد الزراعة في دلتا أبين بعد تنفيذ هذا المشروع على مياه السيول، وسيحد ذلك من انجراف التربة الزراعية ويسهم في زيادة المساحات الخضراء".
وأشار الزامكي، إلى أن "التغيرات المناخية وشح المياه واختلاف وتغير مواسم سقوط الأمطار، دفع المزارعين إلى استخدام المياه الجوفية؛ ما أدى إلى نضوبها في بعض الأحواض المائية على مستوى الجمهورية، "وحوض دلنا أبين – تبن الذي يؤمن إمدادات المياه العذبة لعدد من المحافظات، أحد هذه الأحواض".
بدوره، قال مدير المشروع، المهندس رفيق الأثوري، إن المشروع مكون من سد خرساني رئيس يبلغ طوله 420 مترًا، يتضمن المفيض وبوابات تصريف المياه، و4 سدود ترابية يبلغ طولها 2 كيلو متر، بحوض مائي يتسع لأكثر من 19 مليون متر مكعب، بكلفة تبلغ 78 مليون دولار في مرحلته الأولى التي تستغرق 3 سنوات.
وأكد الأثوري في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "أهالي المحافظة مستبشرون بهذا المشروع الذي يهدف للاستفادة من مياه الأمطار التي تذهب إلى البحر دون استفادة منها في تغذية الأحواض الجوفية أو في ري مزارعهم".
وذكر أنهم واجهوا بعض المشاكل والصعوبات في بداية التنفيذ، من خلال مطالبة بعض ملاك الأراضي الزراعية التي يقع عليها المشروع بالتعويض، إلا أنه سرعان ما تم حلّ الأمر بجهود القيادات المحلية بالمحافظة والقيادات العليا في الدولة، وسارت الأمور على خير ما يرام.