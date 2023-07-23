"سد حسان" بارقة أمل تبدد مخاوف العطش في أبين

وأشار طيبق، في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "استمرار ارتفاع الاستنزاف، مقابل انخفاض معدلات التغذية لمخزون دلتا أبين من المياه الجوفية، يهدد المحافظة وأمنها المائي وأراضيها الزراعية بشكل خطير".

في مواجهة ذلك، تمول دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر صندوق أبوظبي للتنمية، أكبر مشروع إستراتيجي في مجال الزراعة والري والمياه الجوفية على مستوى البلاد، لبناء سد حسان بأبين الذي انطلقت أعماله أواخر شباط/فبراير الماضي، امتدادًا لمشاريعها التنموية المتعلقة في هذا القطاع، والتي ابتدأتها منذ عقود، من خلال إعادة بناء وتأهيل سد مأرب التاريخي عبر بضع مراحل".

من جهته، أكد وكيل قطاع الريّ في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، المهندس أحمد الزامكي، أن "مشروع سد حسان، هو أحد الحلول الإستراتيجية للحفاظ على مياه السيول الموسمية، وتأمين وتغذية المخزون الجوفي للمياه، إذ إن تكوين المشروع عبارة على سدّ تخزيني تنظيمي، يعمل على تخفيف سرعة جريان مياه السيول، وحجز كمية منها لإطلاقها أثناء مواسم الجفاف، بتحكم هيدروميكانيكي، عن طريق بوابات بطول نحو 60 مترًا".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "عملية تخفيف جريان المياه ستؤدي إلى امتصاصها من الطبقات الأرضية، وتغذية المياه الجوفية، كما ستحد من تداخل مياه البحر تحت السطحية التي تؤثر أثناء الجفاف على المياه الجوفية العذبة".