إضراب هوليوود يؤثر سلبًا على أصحاب المتاجر في كاليفورنيا‎

وقلص ماليان دوام متجره الذي يضم ثمانية موظفين إلى ثلاث ساعات، في مسعى غير كافٍ لتعويض التراجع الكبير الذي طال مردوده.

ويضيف صاحب المغسل القادر على تحمل البخار المتصاعد من المكواة الذي تصل درجة حرارته إلى 65 درجة مئوية دون أن يتعرق، إن "فواتيري لا تزال على حالها والنفقات كذلك، وهذا موضوع يقلقني".

وعلى غراره، تبدو المطاعم في المدينة خالية، وبالكاد تمتلئ طاولاتها بالزبائن حتى في وسط النهار.

ويلاحظ ماليان، أن "الجميع يعاني في هذه المرحلة"، معربًا عن تفاجئه من مدة الإضراب الاستثنائية.

تكلفة باهظة

وتواجه المجالات التي تستفيد من هوليوود بدءًا من متعهدي الحفلات وصولًا إلى بائعي الزهور ومتاجر الملابس، صعوبات كبيرة، إذ إن الإنتاج السينمائي والتلفزيوني يدر 70 مليار دولار كرواتب سنويًا في كاليفورنيا، بحسب هيئة الأفلام الحكومية.

وعندما تتوقف هذه الرئة الاقتصادية، تنتكس "الولاية الذهبية".

وكانت آخر حركة اجتماعية اندلعت عامي 2007-2008 قد تسببت بخسائر لاقتصاد كاليفورنيا، وصلت إلى 2,1 مليار دولار، بحسب تحليل أجراه معهد ميلكن.

أما الإضراب الراهن الذي انضم إليه الممثلون قبل شهر، ويُعد الأول منذ العام 1960، فتجاوز بفترته الزمنية إضراب عامي 2007-2008.

وفي ظل الخلافات الكبيرة مع الأستوديوهات بشأن توزيع أفضل للمداخيل المرتبطة ببث الأعمال والضمانات الممكنة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يستمر النزاع حتى الخريف أو نهاية العام، وهو احتمال يقلق سكان لوس أنجلوس.

يقول بوريس سيبين، صاحب شركة نقل خاصة: "خسرت نحو 75% من عملي".

وبسبب قلة أعمال التصوير والأمسيات الترويجية، بات لا يستخدم سوى سيارة واحدة من أصل أربع سيارات فارهة يملكها، ليقل الزبائن من المطار.

ويقبع معظم السائقين العاملين لدى بوريس سيبين في بيوتهم دون الحصول على أي مردود، فيما يجهل كم من الوقت سيستطيع الاستمرار في تحمل هذا الوضع.

وتسبب الإضراب في تأجيل حفلة توزيع جوائز "إيمي" التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر، وتعد مصدر دخل رئيسي له، إلى أجل غير مسمى.

ضغوطات سياسية

هذا الوضع يقلق بصورة كبيرة الديمقراطيين في كاليفورنيا، الذين يضاعفون دعواتهم التلميحية وضغوطاتهم محدودة النبرة للخروج من المأزق.

وكان الحاكم غافين نيوسوم أعلن رسميًا في نهاية تموز/يوليو، أنه عرض التوسط بين أطراف المسألة.

ويوم الجمعة الماضي، أبدت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارن باس، أسفها "لتداعيات الإضراب السلبية جدًا" على المدينة، وأكدت استعدادها "للتدخل شخصيًا" بهدف التوصل إلى اتفاق.

وقالت "من الملح أن تحل هذه المشكلة فورًا".