أديل بين الترشيحات والشائعات.. هل تعتلي مسرح "السوبر بول 2026"؟

بعد الأداء اللافت الذي قدّمه نجم الراب كندريك لامار في عرض الاستراحة خلال مباراة "السوبر بول" لعام 2025، تتجه الأنظار الآن إلى نسخة 2026، حيث كشفت مصادر عن مفاوضات جارية مع النجمة البريطانية أديل لتكون ضيفة الشوطين في الحدث الكروي الأضخم، المقرر إقامته في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في شباط/فبراير المقبل.

ورغم أنّ موعد الحفل لم يُحسم بعد، إلا أنّ اسم أديل يبرز كأحد أقوى المرشحين، وسط حديث عن أسماء أخرى مثل تايلور سويفت ومايلي سايرس، اللتين لم تحظيا حتى الآن بفرصة المشاركة في هذا العرض العالمي.

أديل، التي حضرت "السوبر بول" سابقاً كمشجعة، كانت قد أثارت تفاعلاً واسعاً عندما مازحت جمهورها في لاس فيغاس عام 2024 قائلة: “ذهبت العام الماضي لمشاهدة ريهانا، بالتأكيد ليس لمتابعة كرة القدم”. غير أنّها في عام 2016 كانت قد رفضت المشاركة، معللة الأمر بأنها لا ترى الحفل مناسباً لطبيعة موسيقاها ولا تجيد الرقص الذي يتطلبه مثل هذا العرض.

إلى جانب ذلك، يلعب ارتباطها بخطيبها ريتش بول، أحد أبرز وكلاء الرياضة في الولايات المتحدة، دوراً في إبقاء اسمها في دائرة الترشيحات.

من جانبه، ألمح مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جوديل مؤخراً إلى إمكانية ظهور تايلور سويفت في الاستراحة، مكتفياً بالقول في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي": "إنها موهبة استثنائية وستكون موضع ترحيب في أي وقت"، قبل أن يضيف: "الأمر الآن في يد جاي زي".

ومع استمرار الشائعات والترقب، يبقى السؤال معلقاً: هل تقبل أديل هذه المرة خوض التحدي والوقوف على مسرح "السوبر بول 2026" بعد سنوات من التردد؟