جرف سيل اقتحم إحدى الطرقات في السعودية، سيارة عصرية وثق بها صاحبها، قبل أن يجد نفسه داخل مركبته طائفين وسط المياه، لكن لحسن الحظ نجا على يد متطوعين سحبوه لضفة الوادي قبل أن يلقى حتفه.

وأظهرت مقاطع فيديو الرجل المسن، وهو يعبر الطريق الذي غطته مياه السيل قوية الجريان، وسط انجراف تدريجي لسيارته رغم محاولته المناورة للعبور، قبل أن تسقط سيارته بالكامل في الوادي.

وتظهر في مقاطع الفيديو، العديد من السيارات، متوقفة على جانبي الطريق، بانتظار انخفاض منسوب المياه لما دون الطريق لعبوره، باستثناء السائق المسن الذي لم يستجب لنداءات الآخرين في المكان بعدم المغامرة بالعبور.

وتوقفت السيارة في الوادي بعدما اصطدمت بصخرة على ما يبدو، ما مكن متطوعين في المكان من ربطه بحبل، وسحبه من داخل سيارته نحو إحدى الضفتين التي توقفت السيارة على مقربة منها لحسن الحظ.

وتلقى الرجل سيلاً من الانتقادات لعبوره الطريق، رغم تكرار حوادث جرف السيول للسيارات كل عام في السعودية، وبعضها ينتهي بالوفاة.

وشهدت مناطق جنوب وغرب السعودية هطولات مطرية غزيرة في الأيام الماضية، تسببت بجريان سيول جارفة، وخلفت عدة وفيات.

وتفرض القوانين السعودية، غرامة قيمتها تصل إلى عشرة آلاف ريال (نحو 2600 دولار) على من يتورطون بمخالفة عبور الأودية والشّعاب في أثناء جريانها.