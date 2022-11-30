شعر به سكان أثينا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسط اليونان اليوم الثلاثاء، وشعر به السكان في العاصمة أثينا، وفق تقديرات أولية ، كما أفاد شهود عيان.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال ضرب في الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش وكان مركزه على بعد 57 كيلومترا من شمال شرق أثينا.