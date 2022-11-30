شعر به سكان أثينا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان
ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسط اليونان اليوم الثلاثاء، وشعر به السكان في العاصمة أثينا، وفق تقديرات أولية ، كما أفاد شهود عيان.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال ضرب في الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش وكان مركزه على بعد 57 كيلومترا من شمال شرق أثينا.
الزلزال ضرب في الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش وكان مركزه على بعد 57 كيلومترا من شمال شرق أثينا.
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل
ووقع الزلزال على بعد 56 كيلومترا شمال شرق أثينا في البحر، بالقرب من جزيرة إيبويا، وعلى عمق 2 كيلومتر، وقبل ذلك بساعات تم تسجيل عدة هزات صغيرة بقوة 2-2.5 درجة في هذه المنطقة.