بعد خطبة شيرين.. هل ينوي حسام حبيب الارتباط مجددا؟
نفى حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب، الأخبار المتداولة حول خطبة ابنة لواء صديق له لابنه، وذلك عقب إعلان شيرين عبد الوهاب خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني.
وجاء في مضمون الخبر الذي نفاه حسين حبيب: "طالما العروسة هتتجوز يبقى العريس هيتجوز، والمرة دي وحدة صغيرة بنت لواء زميل ليَّ، عشان تجيب لنا الولد، وده قريب جدًا".
وعلّق حسين حبيب على الخبر المتداول كاشفًا حقيقته في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، وقال: "ربنا يسعدها زي ما أسعدتنا بفنها الراقي، وربنا يجعلها آخر الأفراح".
وأضاف حسين حبيب: "معنديش فكرة عن أي أمور تخص حسام وشيرين، وكل ما نُشر على لساني عبر المواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة، وهو تأليف وتلحين عشان كله عايز يركب التريند وخلاص".
وتابع والد حسام حبيب: "معنديش أي معلومة عن الاتنين سواء حسام ولا شيرين، وحسام مبيكلمنيش من ساعة المشكلة الأخيرة بتاعتهم، وشيرين ما كلمتنيش من وقتها".
كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدّرت تريند موقع التغريدات "إكس"، بعد تداول رواد السوشيال ميديا أنباء خطوبتها لرجل أعمال من خارج الوسط الفني، وهو ما أكده طليقها المطرب حسام حبيب، بعدما وجّه رسالة تهنئة بالخطوبة من خلال رسالة صوتية نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.