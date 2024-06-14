بعد خطبة شيرين.. هل ينوي حسام حبيب الارتباط مجددا؟

نفى حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب، الأخبار المتداولة حول خطبة ابنة لواء صديق له لابنه، وذلك عقب إعلان شيرين عبد الوهاب خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وجاء في مضمون الخبر الذي نفاه حسين حبيب: "طالما العروسة هتتجوز يبقى العريس هيتجوز، والمرة دي وحدة صغيرة بنت لواء زميل ليَّ، عشان تجيب لنا الولد، وده قريب جدًا".

وعلّق حسين حبيب على الخبر المتداول كاشفًا حقيقته في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، وقال: "ربنا يسعدها زي ما أسعدتنا بفنها الراقي، وربنا يجعلها آخر الأفراح".