ما سبب وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز؟
توفي الموزع الموسيقي المصري الشهير عمرو عبد العزيز اليوم، تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي.
وأكدت المصادر لمواقع مصرية محلية، أن وفاة عبد العزيز جاءت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دون الكشف عن نوعه.
وأعلنت الصحافية المصرية نانيس أيمن، التي تربطها صلة قرابة بالموسيقي الراحل عن الوفاة في منشور عبر فيسبوك قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا عمرو لمحزونون. الموسيقار عمرو عبد العزيز ابن خال والدتي في ذمة الله".
وأضافت نانيس: "عمرو كان يملك فكرا مميز في عالم التوزيع الموسيقي جعله يعمل مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وحقق بصمات واضحة في عالم الغناء".
وتحدثت عن الراحل قائلة: "كنا دائما نقول الدنيا فيها خير لأن فيها اللي زيك يا حبيب الكل، سيرتك لما بتيجي دائما بتيجي بالخير في العائلة أو في أي مكان، محدش اختلف أبدا على أخلاقك الجميلة اللي مفيش منها".
وختمت: "الله يرحمك ويصبرنا ويصبر أهلك وكل حبايبك.. برجاء الدعاء له وقراءة الفاتحة".
وتقام جنازة عمرو عبد العزيز بعد عصر اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، شرق العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدفن بمقابر الغفير.
يذكر أن عمرو عبد العزيز تعاون مع العديد من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربي منهم الفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي وزع أغنيته عيد وحب من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وغيرهم.