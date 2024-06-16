ما سبب وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز؟

توفي الموزع الموسيقي المصري الشهير عمرو عبد العزيز اليوم، تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي.

وأكدت المصادر لمواقع مصرية محلية، أن وفاة عبد العزيز جاءت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دون الكشف عن نوعه.

وأعلنت الصحافية المصرية نانيس أيمن، التي تربطها صلة قرابة بالموسيقي الراحل عن الوفاة في منشور عبر فيسبوك قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا عمرو لمحزونون. الموسيقار عمرو عبد العزيز ابن خال والدتي في ذمة الله".

وأضافت نانيس: "عمرو كان يملك فكرا مميز في عالم التوزيع الموسيقي جعله يعمل مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وحقق بصمات واضحة في عالم الغناء".