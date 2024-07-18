أدلى كريم مسلم، المتهم بقتل 3 نساء بعد الاعتداء الجنسي عليهن، وإلقاء أجسادهن في محافظات مختلفة، والمعروف إعلاميا باسم "سفاح التجمع"، باعترافات مثيرة خلال جلسة محاكمته التي أقيمت اليوم الخميس، إذ كشف عن طريقة قتله إحدى ضحاياه ومعاشرتها بعد موتها.

وأضاف "سفاح التجمع" في اعترافاته أمام المحكمة، موضحا الطريقة التي قتل بها الضحية الثالثة، مبينا أنه بعد أن أحضرها إلى منزله شعر برغبة في مضاجعة امرأة ميتة، فقام بخنقها بعد أن تعاطيا المخدرات، حتى ماتت، ثم قام بتعليق جسدها بدورة المياه، وضاجعها بعد أن مارس العنف الجسدي معها.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن النيابة العامة قالت في مرافعتها خلال جلسة اليوم: "واقعة جديدة أتاها المتهم حوَت إثما أكبر ومنكرا أعظم، بمساعدة خليل غير صالح أتى له خليله زايد بالجواهر المخدرة والمجني عليها رحمة أحمد، وكانت قريبة الشبه من زوجته لبنى، فآواها المتهم بمسكنه واستغل فقرها وحاجتها رغم أنها أحسنت معاملته ومعاملة طفله، فلم تجد منه إلا رغباته الشاذة، فأغدق عليها من ماله الوفير ووعدها بالزواج وعاشرها وجامعها وهي نائمة وجنى عليها واستغل حاجتها".

وتابعت النيابة: "سفاح التجمع، استغل الفقر المدقع للمجني عليها رحمة، وأخذها إلى شقته وبدءا في تعاطي المخدرات، وأغدق عليها الأموال حتى يمارس معها الممارسات السادية ووعدها بالزواج، حتى أتى يوم الفاجعة في يوم رمضان".

وواصلت: "سفاح التجمع في ليلة رمضان أعطى للمجني عليها رحمة عقارا مهدئا، يبتغي علاقة يصل فيها للذة والانتقام من زوجته لبنى، حتى خارت قواها وهي تقول له اتركني لقد كنت حبيبتك وحانية على نجلك زين، لكنه أطبق على عنقها وخنقها طيلة 10 دقائق حتى ماتت فعاشر جثتها، وباشر علاقته مع جسدها الرخو، والتقط مقاطع فيديو لمدة ساعة أو يزيد، ويصف العلاقة بأنها أمتع ما مارسه".